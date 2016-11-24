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Во Владивостоке в новогоднюю ночь состоится театрализованный праздник
Во Владивостоке полным ходом идёт подготовка к Новому году. В администрации краевой столицы состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднику, который возглавила заместитель главы администрации города Елена Щёголева.
Как сообщили в ходе оргкомитета, к этом году предложена такая концепция празднования встречи 2017 года – «Мечтай! Загадывай! Желай!». В управлении культуры отметили: этот слоган призывает всех снова на время почувствовать себя маленьким и верить в чудеса. Это своего рода "код доступа" в Новый год, и в этом "коде доступа" - простота, семейные ценности, дружба, свобода самовыражения.
Центральные улицы города украсит праздничная иллюминация, на городских площадках устанавливаются нарядные ёлки. Центральную площадь города в преддверии праздника также украсит ель, горка, арт-объекты и светодиодные фигуры. Среди новинок - на центральной площади установят деревянные маяк, мельницу, снежинки, "мост в Новый год" и сказочных персонажей. Кроме того, площадь украсит деревянная фигура, посвященная двум животным – тигру Амуру и козлу Тимуру, прославившим Приморский край на всю Россию, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Новогодний облик в преддверии праздника приобретут муниципальные учреждения культуры, школы, детские сады, витрины магазинов и фасады зданий. Традиционно елочные базары, согласованные с администрацией Владивостока, развернутся во всех районах города.
Новогодние концертные и театрализованные представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, конкурсы и викторины пройдут в преддверии Нового года во всех районах города.
31 декабря на центральной площади также состоится большой театрализованный праздник. Кульминацией праздника станет красочный фейерверк.
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