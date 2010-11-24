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Во Владивостоке открылся центр компьютерной грамотности
19 ноября во Владивостоке был торжественно открыт первый в Приморском крае Центр компьютерной грамотности населения. Постоянно будет работать он в здании городской библиотеки имени А.П. Чехова по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 48.
Это событие явилось практической реализацией поддержанного администрацией Владивостока проекта компании «Майкрософт Рус» под названием «Твой курс», сообщили в пресс-службе города. Он включает бесплатное обучение основам работы на компьютере в ряде городов России, где уровень компьютерной грамотности и доступности информационно-коммуникационных технологий пока ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге.
«Построение информационного общества в России тесно связано с формированием у граждан навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями, - подчеркнул прибывший на открытие Центра из Москвы президент Мiсrosoft в России Николай ПРЯНИШНИКОВ. - По мере перехода к оказанию государственных услуг в электронном виде необходимость подготовки россиян к использованию современных технологий становится всё более актуальной. Решение этой задачи во многом зависит от скоординированных действий государства и бизнеса. Мiсrosoft, как один из лидеров мировой IТ-индустрии, обладающий большим опытом решения задач построения информационного общества, не только предлагает передовые технологии, но и обучает российских граждан их эффективному использованию».
Целые поколения нашей страны, к сожалению, проводили и продолжают проводить значительную часть жизни в очередях. Получить какую-либо справку, оплатить коммунальные услуги - всё это занимает массу времени, в том числе и драгоценного рабочего. Сегодня поставлена государственная задача массового перехода на оказание услуг в электронном виде. В этом заключается цель создания так называемого «Электронного правительства».
«В администрации города, - отметила заместитель мэра Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА, - уже несколько месяцев идет активная работа по переходу на предоставление ряда муниципальных услуг в электронном виде. Вскоре через Интернет можно будет получать документы и справки, путевки в детский сад, записываться на прием к врачу и многое другое. Однако информационно-коммуникационные технологии пока недоступны многим из-за незнания и неумения пользоваться ими. Поэтому недавно администрацией Владивостока и компанией «Дальсвязь» в гимназии №1 было начато обучение компьютерной грамоте представителей старшего поколения. Сегодня, благодаря компании «Майкрософт Рус», этот проект расширяется, становится массовым и, значит, более жизнеспособным».
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