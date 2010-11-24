Как ямки победили АТЭС

Владивостокцы не радуются развернувшимся в городе широкомасштабным строительным работам и подготовке к саммиту АТЭС-2012. С кем ни разговаривал - ну, не радуются, и все тут! Как я их не пытал, люди толком и объяснить-то не могут свое негативное отношение. Как будто оно сформировалось на подсознательном уровне. Однако факт - не радуют ни ремонт городских магистралей, ни, действительно, на мой взгляд, великая для Приморья стройка, развернувшаяся в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Честное слово, обидно, что столь масштабное событие не находит отклика в сердцах земляков. Но недавно я, кажется, понял причину такого отношения.

Помог несчастный случай. Спокойно возвращался темным вечером домой на автомобиле. Вдруг на неосвещенном перекрестке ул. Камской и Военного шоссе, напротив бывшего таксопарка, подъезжая к кольцу кругового движения, машина - бабах-бабах. И сразу накренилась на левую сторону. Оба левых колеса спущены. Бегу в шиномонтажку, где застаю трудолюбивых узбеков.

- Так я все равно ничего сделать не смогу. У тебя там два больших боковых пореза на шинах, - объясняет мне рабочий.

- Да откуда знаешь, ты же даже машину еще не видел? - удивляюсь я.

- Ну, ты ведь здесь, на круговом кольце, пробил, правильно? Так, значит у тебя два пореза. Один - сбоку, а второй почти под диском, - уверенно утверждает узбек.

Проверяем - все правильно.

- Здесь каждый вечер по 6-8 машин колеса пробивают уже два месяца, - раскрывает тайну своей диагностики шиномонтажник. - Строители асфальт уложили, но, видимо, плохо, и в центре и посередине дороги образовалась яма с острыми краями.

- Это еще что, - включается в разговор оказавшийся рядом автомобилист. - Я мимо одной гостиницы ехал, так там неогороженная яма в человеческий рост. Машина так ухнула в нее, что колесо со ступицей наизнанку вывернулось. Хорошо, на крышу не перевернулся, а то бы, наверно, костей не собрал.

Не расспросил я автомобилиста, во сколько ему обошелся ремонт. Честно говоря, в тот момент не до того было. Но лично мне яма на дороге теперь обойдется в 24-30 тыс. руб. Автомобиль полноприводный, так что обязательно нужна одинаковая резина на все 4 колеса. Обзвонил самые известные фирмы, но моих шин нужного размера ни у кого нет. Видимо, придется покупать продукцию другого производителя. Для моего спортивного купе рекомендованы 16-дюймовые колеса шириной 225 и высотой 50. Одна такая шина японского производства обойдется минимум в 6 тысяч рублей. А ведь порванную резину я покупал совсем недавно. Обидно!

И ведь я не один такой. И теперь-то мне отчасти понятна причина негативного отношения владивостокцев к развернувшимся строительным работам. Стройки - когда еще пользу горожанам принесут. А вот неудобства - от них уже сейчас приходится терпеть. «Что-то эти временные трудности начинают напрягать, - выложил на форуме свои житейские проблемы пользователь по имени Костян. - Домой за город вечером в субботу добирались 2 часа (от Некрасовской до Океанской), т.к. строители саммита выкопали бо-о-ольшую ямку поперек трассы, домой приехали - телевизор не показывает, т.к. строители саммита повредили кабель компании «Подряд», воды тоже не оказалось, т.к. строители саммита перекрыли на время водопровод... Сегодня выехали за 2 часа до начала рабочего дня! Снега нет, думаем - успеем. Ан нет! Перекрыта дорога в районе Второй Речки, т.к. строители саммита ее ремонтируют(?), полгорода «раком» стоит... Уважаемые строители саммита, а заодно и дорожные службы города! Желаем вам трудовых успехов и крепкого здоровья! Благодетели вы наши!»

А я думаю - может быть, в негативном отношении владивостокцев виноваты все-таки не сам по себе проект АТЭС-2012 и строительные работы в городе, а те, кто подрядился на них, как на халтурку, да контролирующие органы?! Первые - нередко брак гонят и не хотят, выполняя свою работу, думать о людях, а вторые их за это не наказывают.

С советских времен до сих пор не научились мы почему-то, думая о глобальном завтрашнем, заботиться о людях уже сегодня! Не можем сделать так, чтобы многообещающие великие проекты сейчас, в данный момент, не мешали людям. В результате глобальная идея и без преувеличения великая стройка, развернувшаяся к саммиту АТЭС-2012, вместо радости приносят одни лишь разочарования и обиды. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда! Лично мне очень жаль.