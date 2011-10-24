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С лекциями в ДВФУ будут выступать знаменитости со всего мира

24 Октября 2011, 15:13 | Владивосток

В ДВФУ начинается реализация новой инициативы. Каждый студент или сотрудник вуза может предложить кандидатуры известных и интересных людей, которых хотелось бы увидеть в качестве лекторов в стенах университета или выступающих в онлайн-конференциях.

В рамках реализации Программы развития университета 17 и 18 октября было опрошено 600 человек из всех Школ ДВФУ. Больше всего в качестве лектора студенты хотят видеть ректора ДВФУ Владимира Миклушевского (38%), на втором месте — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (35,5%), замыкает тройку министр образования и науки Андрей Фурсенко (29%). Назвали студенты и представителей шоу Comedy Club (14%). На пятом месте расположились с результатом 11% известный победитель интеллектуальных викторин Анатолий Вассерман, футболист и капитан сборной России Андрей Аршавин и режиссер Никита Михалков.

Менее десяти процентов набрали бизнесмен Михаил Прохоров, актеры Иван Охлобыстин и Сергей Безруков, музыкант Илья Лагутенко, боксер Федор Емельянинко. Помимо этого, были названы телеведущие Эвелина Хромченко, Владимир Познер, Александр Гордон, художник Никас Сафронов.

Среди приглашенных лекторов, которых желают видеть студенты, пока почти нет иностранцев. Вероятно, это связано с тем, что практика приглашения мировых имен не была широко распространена в вузах, вошедших в состав ДВФУ. Пресс-служба ДВФУ также провела свой блиц-опрос и выяснила, что качестве VIP-лекторов студенты не прочь видеть Билла Гейтса (один из основателей Microsoft), Наталью Тимакову (пресс-секретарь президента России), а также представителей крупных российских и зарубежных компаний (МТС, Ростелеком, Газпром, Макдоналдс, BBC, Google).

Первые лекции уже намечены на этот семестр, но предложить свои кандидатуры можно и сейчас. Для этого нужно зайти на страницу Департамента молодежной политики ДВФУ в сети «ВКонтакте» и оставить свои мысли на этот счет.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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