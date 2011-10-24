Лагутенко и Авченко презентовали «Владивосток-3000»

Узнать, каким будет Владивосток-3000, теперь можно из книги с одноименным названием, которая скоро появится в книжных магазинах всей страны. Это — киноповесть о Тихоокеанской республике, написанная лидером группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко и известным владивостокским журналистом Василием Авченко.

Презентация новой книги в онлайн-режиме прошла одновременно во Владивостоке и Москве 21 октября. Пресс-конференция, состоявшаяся накануне презентации в Дальневосточном федеральном университете, была символична — оба автора книги являются выпускниками ДВФУ. Телемост, объединивший целый континент, начался с просмотра нового клипа на хорошо известную песню «Мумий Тролля» «Владивосток-2000», а затем голос за кадром пообещал погружение «в самый настоящий Владивосток».

— Этот уникальный проект объединяет в себе и книгу, и клип, и фильм, — так представили произведение дальневосточных авторов в прямом эфире московским журналистам. — Книга «Владивосток-3000» — это волшебная сказка о городе, где родились Илья и Василий, и приятное исключение из правил, ведь обычно звезды пишут о себе.

По словам Лагутенко, идея написать фантастическую книгу родилась у него давно. И с самого начала Илья думал о соавторе из литературных или журналистских кругов. В результате творческого партнерства с Василием Авченко получилось «некое кармическое перерождение разных произведений, которые и составляют единое целое». В книге можно узнать и характерные образы из текстов «Мумия Тролля», и особый авторский стиль Авченко.

— Поскольку песня «Владивосток-2000» вызывает определенный интерес у поклонников уже не первый год, то нам показалось, что вся эта история может получить продолжение, — рассказал Илья в прямом эфире. — Вот мы и пофантазировали, что же может произойти во Владивостоке-3000? Наша киноповесть — это еще одно начало, за которым обязательно что-то последует.

Второй автор книги считает, что самое точное слово, характеризующее всю эту историю, — фантастика:

— С одной стороны, эта фантастическая книга стала реальностью, а с другой — та реальность Владивостока, которая нас с Ильей окружала и окружает, стала фантастикой. Поэтому получилась фантастика в квадрате.

Илья и Василий признались, что работать над книгой было «одно удовольствие», сказывалась «настроенность на одну волну — дальневосточную». В тексте можно найти множество местных реалий — там есть Шамора и Горностай, Эгершельд и Чуркин, остров Русский и даже коренные малочисленные народы. Мечта об идеальном городе-порте, названная КИНОповестью, вызывает закономерный вопрос — когда ждать кино?

— Сначала надо распространить книгу среди членов киногильдий, и обязательно найдется тот, с кем мы сможем понять друг друга без лишних объяснений. Так, у нас с Василием не было долгих переговоров, просто приняли решение, что сделаем это — и сделали! — отметил Илья.

На вопрос журналистов о том, какой сюжет у этой повести и есть ли он вообще, авторы вместе ответили: «Есть!», призывая публику к внимательному чтению.

После презентации общение с авторами книги продолжилось на концерте группы «Мумий Тролль» в Москве и на специальной вечеринке во владивостокском «Мумий Тролль Music Bar».