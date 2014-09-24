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Еще один сквер появился во Владивостоке
Во Владивостоке, возле дома № 90 на Океанском проспекте появился благоустроенный сквер. Ранее эта прилегающая к жилому дому территория была оккупирована предпринимателями, торговавшими без разрешительных документов прямо на клумбах и газонах.
Привлечение к административной ответственности, составление протоколов и штрафы особо не помогали, поэтому по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА на месте незаконной торговли, в тени деревьев, воссоздали пешеходную зону.
Специалисты муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Дороги Владивостока» установили вокруг клумб леерные ограждения, а на пешеходных дорожках смонтировали ограничительные для въезда автомобилей столбики. Теперь нерадивые торговцы, которые парковали свои автомобили прямо на клумбах и газонах, не смогут проехать на данную территорию. К слову, вокруг клумб установили и новый бордюрный камень, а на тропинках появилось новое асфальтовое покрытие. В ближайшее время здесь планируется установить лавочки и урны.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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