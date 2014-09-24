Во Владивостоке возводятся сразу три детских сада

В этом году во Владивостоке возводится сразу три дошкольных учреждения. Это значит, уже в ближайшее время будет создано более 450 дополнительных мест для маленьких жителей краевого центра. Строительство объектов ведется за счет городского бюджета. Работы проходят под личным контролем главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

Одним из самых больших детских садов Владивостока станет объект на улице Терешковой, 5а - сюда сможет ходить 250 малышей Первомайского района. Сейчас строители завершают монтаж кровли из гибкой современной черепицы, установку пластиковых окон, подводку коммуникаций и оштукатуривание стен на втором этаже. Кроме того, специалисты приступили к установке подпорных стен - они делаются по современной технологии и состоят из блоков. На территории детского сада будет 11 игровых площадок.

С нуля строится детский сад на улице Баляева, 48. Строители уже закончили возведение всех трех этажей и монтаж кровли. К завершению подходят работы по установке ограждения. В помещениях идут отделочные работы, на на территории строители устанавливают теневые навесы, горки и качели. Кроме того, они облагораживают прогулочную зону и готовятся к асфальтированию дорожек. Этот детский сад распахнет свои двери для 160 юных жителей города.

Еще одно дошкольное учреждение скоро распахнет двери на улице Магнитогорской, 6 - здесь ведется основательная реконструкция здания, в котором когда-то уже размещался детский сад. В годы демографического кризиса здание было передано в аренду ДВГУ, однако несколько лет назад, когда по заданию Игоря Пушкарева стали возвращать в муниципальную собственность, было возвращено и это здание. В администрации города подготовили проект реконструкции обветшавшего здания, предусмотрели средства. Здесь уже завершена отделка всех помещений, оштукатурены стены, в помещении пищеблока уложена плитка. Сейчас строители устанавливают современные окна и двери. Совсем скоро на территории будет обустроены три прогулочные зоны с теневыми навесами.

Все строящиеся детские сады будут оснащены всем необходимым: предусмотрены просторные и уютные помещения для групп, спортивные и музыкальные залы, современные пищеблоки и медицинские кабинеты.

Сегодня во Владивостоке полностью обеспечены местами в детских садах все дети в возрасте от 4 до 7 лет и более половины трёхлеток, зарегистрированных в единой электронной очереди.

Напомним, что в прошлом году были открыты следующие детские садики - «Лесная сказка» на Угрюмова, 42 и «Журавлик» на Сахалинской, 37а, дошкольные учреждения на Некрасовской, 76, Нейбута, 47б, Гульбиновича, 4. Весной этого года был сдан детский сад на ул. Русской, 53.

В соответствии с программой главы города по решению проблемы детских садов строительство дошкольных учреждений будет продолжаться до тех пор, пока вопрос с очередью не будет полностью закрыт.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.