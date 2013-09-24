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Дальневосточных академиков отправили в нокаут
В президиуме Дальневосточного отделения Российской академии наук прошла пресс-конференция, посвященная реформе РАН
20 сентября в Президиуме Дальневосточного отделения Российской академии наук прошла пресс-конференция с участием Председателя ДВО РАН Валентина Сергиенко. На ней обсуждался принятый 18 числа в третьем чтении, но еще летом успевший взбудоражить все российское научное сообщество законопроект «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект, по идее призванный улучшить и упростить жизнь академиков, на деле не лишен спорных моментов, а некоторые из пунктов ученые находят просто-напросто ущемляющими их права. Статья 18, пункт 9 регламентирует, что контроль над имуществом подведомственных организаций региональных отделений РАН передается федеральному органу исполнительной власти – Агентству НИИ РАН, что фактически исключает возможность коллективного использования институтами бюджетных средств (например, для совместных исследований). Вместе с тем, согласно закону, РАН остается главным распорядителем бюджетных ассигнований в региональные (Уральское, Сибирское и Дальневосточное) отделения и наделяется полномочиями учредителя и собственника имущества региональных отделений.
- Смотря что считать «региональным отделением», - высказывается Валентин Сергиенко. – Есть здание в центре Владивостока, на сотрудниках которого лежат управленческие функции и которое официально считается «отделением», и есть научные институты, в которых осуществляется главная научная деятельность. Но финансирование НИИ отныне будет осуществлять Агентство, орган власти, по своему усмотрению, и все субсидии, направленные в само отделение, окажутся по большому счету бесполезны.
Также Валентин Сергиенко прогнозирует, что принятие нового закона может послужить причиной оттока молодых ученых из региона (уже сегодня ряд перспективных кандидатов наук имеет контрактные предложения работы за рубежом), ликвидацию научных институтов на Магадане, Камчатке и Сахалине, что в свою очередь повлечет за собой развал системы образования.
- Более 20% научных сотрудников ДВО РАН моложе 35 лет, и случится настоящая катастрофа, если они покинут отделение, получив предложения от зарубежных коллег или из Москвы, - беспокоится Председатель ДВО РАН. – Повторится демографический кризис начала 90-х годов.
Он также отметил, что претензии к ДВО РАН по вопросам управления и сохранения государственного имущества не имеют твердой почвы под собой. Проверки Счетной палаты и Генеральной прокуратуры не выявили существенных нарушений или утрат имущества. Денежные средства, связанные со сдачей казенных помещений в аренду, не превышают 1% в структуре бюджета.
- Мы сдаем в аренду то, что не используется сейчас, - говорит Валентин Сергиенко. – Вырученные финансы идут на продвижение проектов и исследований.
25 сентября законопроект о реформе российских научных академий должен утвердить Совет Федерации и подписать президент. У ученых есть опасения, что это будет простой формальностью.
28 сентября сотрудниками и профсоюзами РАН будет проведена протестная акция – санкционированный митинг. Вероятно, дальневосточное сообщество ученых тоже примет в нем участие.
Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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А что митинговать? Есть академики и членкоры. Уж они пусть и решают все вопросы должным образом. Сколько было митингов, ни один зав лаб участия не принимал.