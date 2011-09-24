В Приморье гранитный Будда обрел крышу над головой

20 сентября в сквере одного из корпусов ДВФУ состоялась торжественная церемония, посвященная возведению традиционной японской крыши над статуей Будды.

С российской стороны активную поддержку проекту оказала администрация Дальневосточного федерального университета. Преподаватели и студенты факультета архитектуры Национального технологического колледжа г. Ёгано разработали проект крыши и воплотили его в реальность. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию дружеских отношений между префектурой Тоттори и Приморским краем, это намерение поддержало префектуральное управление Тоттори.

В качестве почетных гостей на этом интересном и символичном мероприятии присутствовали заместитель директора Департамента международного сотрудничества и туризма Администрации Приморского края Алексей Холмогоров, начальник Управления международных отношений и туризма Администрации г. Владивостока Владимир Сапрыкин, директор Школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов, советник представительства МИДа РФ в г. Владивостоке Игорь Агафонов, консул Японии во Владивостоке г-н Сунахара Тацуо и вицеконсул Ямасаки Ёситака, генеральный консул социалистической Республики Вьетнам в г. Владивостоке г-н Ву Зыонг Хуан, консул владивостокского отделения Генерального консульства Китайской народной республики товарищ Юй Тяньмин, а также члены общественных организаций, представители СМИ и жители Владивостока — спонсоры и участники культурного общественного проекта, который объединил энтузиастов Японии, России, Вьетнама и родины Будды — Индии.

— Эта статуя — символ не только востока, но и многоконфессиональности нашего края, — отметил Алексей Холмогоров, пожелав студентам терпения в изучении восточных культур.

Владимир Сапрыкин в своей речи подчеркнул символичность появления статуи в столице Приморья в 1993 году — когда Владивосток стал открытым городом, поблагодарил энтузиастов за необычный подарок жителям города у моря и упомянул всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.

— Дальневосточный федеральный университет готовится к переезду в новый кампус на остров Русский, поэтому это возможно и не последнее «пристанище» Будды во Владивостоке, — сказал Владимир Кузнецов. — Теперь и на острове мы постараемся создать новую инфраструктуру, которая будет отражать нашу глубокую вовлеченность в Азиатско-Тихоокеанский регион.

После торжественной части и выступлений церемония подошла к своей кульминации — почетные гости разрезали красную ленточку у статуи.

Гранитный монумент Будды появился во Владивостоке еще в 1993 году, когда он был передан Приморскому отделению Общероссийского общественного фонда «Российский фонд мира» от общества «Япония-Россия» из префектуры Тоттори. Установленная изначально на сопке Орлиное Гнездо, статуя подверглась акту вандализма, и после этого случая было принято решение перенести монумент в более безопасное место. Так, гранитный Будда появился у корпуса ДВФУ на Океанском проспекте. Открытие отреставрированной статуи Будды на новом месте состоялось в 2010 году, а японская сторона изъявила желание завершить этот культурный проект сооружением над статуей традиционной для Японии крыши.