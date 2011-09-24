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Известный физик-ядерщик из Дубны провел семинар для студентов ДВФУ
Известный ученый и специалист в области физики фундаментальных взаимодействий, главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна), доктор физико-математических наук, профессор Александр Титов, прибывший в ДВФУ по приглашению руководства Школы естественных наук, провел семинар «О модификации фундаментальных взаимодействий в сильных электромагнитных полях».
Семинар Александра Титова — яркий пример сотрудничества физиков Дальневосточного университета и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), которое длится несколько десятилетий.
— Очень важно, чтобы у студентов была возможность слушать лекции и посещать семинары ведущих ученых, — говорит профессор Борис Резник, заместитель директора Школы естественных наук. — В концепции развития Школы естественных наук заложено тесное сотрудничество с Дальневосточным отделением Российской академии наук, но мы приглашаем ученых из крупных институтов и научных центров из других регионов. В частности, у университета налажено успешное взаимодействие с Объединенным институтом ядерных исследований.
— С Дальневосточным университетом мы сотрудничаем уже около 40 лет, — рассказывает профессор Александр Титов. — Было время, когда я в ДВГУ работал преподавателем на полставки и раз в полгода прилетал во Владивосток — читал лекции, проводил семинары… Я был научным руководителем у пяти кандидатов наук из Владивостока, дипломников же трудно сосчитать! За эти годы десятки ваших студентов-физиков приезжали в наш институт, защищали дипломы и диссертации. И как результат — физики-ядерщики из Владивостока работают сегодня практически во всех крупных научных центрах мира. Надо сказать, что Дальневосточный федеральный университет обладает большим потенциалом — в том числе организационным. За годы нашего сотрудничества мы провели немало конференций, семинаров, школ. Следующим важным этапом сотрудничества станет международный симпозиум «Экзотические ядра» EXON-2012, на который приедут около 200 ведущих ученых-ядерщиков со всего мира.
В октябре 2012 года Дальневосточный федеральный университет примет в своих стенах шестой международный симпозиум по одному из важнейших и наиболее интенсивно развивающихся направлений ядерной физики — физике экзотических состояний ядер — EXON-2012. Его организаторами являются четыре крупнейших научных центра, в которых успешно развивается это направление: Объединенный институт ядерных исследований (Россия), Национальный центр GANIL (Франция), Исследовательский центр RIKEN (Япония) и Научный центр по физике тяжелых ионов GSI (Германия). В состав международного комитета советников EXON вошел ректор ДВФУ Владимир Миклушевский.
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