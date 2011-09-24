Австралийские вузы станут партнерами ДВФУ по созданию международных образовательных программ

Делегация, в состав которой вошли ректор ДВФУ Владимир Миклушевский, проректор по международным отношениям Андрей Бабко и директора приоритетных Школ ДВФУ, посетили крупнейшие университеты австралийского континента: Университет Маккваер, Сиднейский университет, Технологический университет Сиднея, Австралийский национальный университет, Университет Мельбурна, Университет Дикин, Университет Монаш, Университет Квинсленда, Университет Гриффит.

Эти вузы по-настоящему популярны не только у себя в стране, но и в мире в целом — в каждом из них обучаются иностранные студенты, которые могут выбрать образовательную программу по вкусу. При этом в австралийских вузах немало направлений подготовки, по которым хотел бы сотрудничать Дальневосточный федеральный университет, поскольку они связаны с приоритетными направлениями развития ДВФУ.

Несмотря на то, что представители руководства Дальневосточного федерального университета впервые встречались с топ-менеджментом австралийских вузов, стороны сразу перешли к обсуждению практических вопросов сотрудничества — это и научно-исследовательская деятельность, и совместная реализация англоязычных магистерских программ, и обмен преподавателями для стажировок, и обучение английскому языку преподавателей ДВФУ в университетах Австралии. Кроме того, в ходе переговоров выяснилось, что наши австралийские коллеги заинтересованы в сотрудничестве с ДВФУ в области биомедицины, морской биологии и морских исследований, регионоведения, исследований Азии и славистики.

Австралийские вузы, которые посетили представители ДВФУ, уже много лет активно работают в глобальной мировой системе образования, сотрудничают с ведущими университетами мира, делая особый упор на рынок стран АТР. Значительные средства вузы вкладывают и в развитие кампусов: строятся новые корпуса, библиотеки и места досуга студентов, внедряются новые системы эффективного обучения на базе современных информационных технологических решений.

Следующий этап сотрудничества Дальневосточного федерального университета и австралийских вузов — выбор международных образовательных программ, которые интересны Школам ДВФУ. Далее начнется работа по покупке лицензий на совместную реализацию понравившейся программы в ДВФУ. Уже в 2012 году состоится запуск первых совместных англоязычных программ, выпускники-магистры которых по окончанию обучения получат сразу два диплома — ДВФУ и вуза-партнера по программе.

— Австралия — это один из наших приоритетов, а австралийские университеты — очень перспективные партнеры. Так, уже есть предварительная договоренность о том, что преподаватели английского языка этих вузов будут приезжать для интенсивного обучения наших сотрудников, — отметил ректор ДВФУ Владимир Миклушевский. — В дальнейшем мы планируем языковые и предметные стажировки профессорско-преподавательского состава ДВФУ в тех университетах, чьи образовательные программы будут нам наиболее интересны.

После Австралии делегация ДВФУ посетила Национальный университет Сингапура и медицинский центр при этом вузе, где также обсудили пути дальнейшего сотрудничества.

Досье: Университет Макуайри (г. Сидней, 35 тысяч студентов включая 11 тысяч иностранных студентов из 110 стран), Сиднейский университет (старейший университет Австралии, занимает 2 место среди австралийских вузов и 37 место в мировом рейтинге), Технологический университет Сиднея (30 тысяч студентов), Австралийский национальный университет (г. Канберра, главный научно-исследовательский центр Австралии), Университет Мельбурна, Университет Дикин (г. Мельбурн, 34 600 студентов), Университет Монаш (г. Мельбурн, 55 тысяч студентов), Университет Квинсленда (г. Брисбен, 40 700 студентов, является ведущим Австралийским и международным обучающим и исследовательским институтом), Университет Гриффит (34 тысячи обучающихся, из которых 7 тысяч иностранных студентов из 114 стран мира).