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В ДВФУ обсудили перспективы экономического сотрудничества стран Северо-Восточной Азии

24 Сентября 2011, 18:20 | Владивосток

22 сентября в Дальневосточном федеральном университете начала работу международная научно-практическая конференция «Экономическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии и на российском Дальнем Востоке».

Организаторами конференции стали Школа региональных и международных исследований ДВФУ, Корейская экономическая ассоциация Северо-Восточной Азии (NAEAK) и Корейский институт международной экономической политики (KIEP), сообщает пресс-служба ДВФУ.

В течение двух дней конференции с докладами, посвященными перспективам экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии и возможностям экономического сотрудничества Кореи и России, выступили 25 исследователей из Республики Корея, среди которых преподаватели и профессора ведущих корейских университетов, а также их российские коллеги из ДВФУ и других ключевых научных центров России.

- Для нас вопросы развития российского Дальнего Востока чрезвычайно важны. Мы заинтересованы в том, чтобы Дальний Восток быстрее интегрировался в Северо-Азиатское и мировое экономическое сообщество, что дало бы импульс как развитию российских дальневосточных территорий, так и экономике всей Северо-Восточной Азии, - отметил в приветствии к участникам конференции президент NAEAK, вице-президент KIEP г-н Йо-Чон Чжон. - ДВФУ - один из ведущих вузов нашего региона, который сейчас активно развивается и ставит перед собой действительно важные задачи. Одна из таких задач - интернационализация образования. Подобные контакты в научной и образовательной сферах, проведение совместных конференций - все это способствует развитию университета и принесет огромную пользу всему образовательному сообществу нашего региона.

Гостями и участниками международной конференции стали не только исследователи региональных экономических процессов из России, Китая и Кореи, но и представители бизнес-среды, сотрудники дипломатических служб азиатских стран на российском Дальнем Востоке. Поддержку конференции оказали Корейский фонд академических и культурных обменов, Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке и Исследовательский институт компании POSCO.

В ходе работы секций делегаты обсудили вопросы разнопланового экономического сотрудничества между странами Северо-Восточной Азии, возможности и перспективы экономики Китая, экономические связи России со странами Северо-Восточной Азии и экономическое развитие Дальнего Востока.

— Северо-Восточная Азия — это такая интересная часть мира, которая может найти свое место именно в тех глобальных переменах, которые происходят сейчас. Сегодня страны и территории, находящиеся в СВА, в отличие от всего остального мира, могут претендовать на статус так называемых «островков стабильности». Наша конференция призвана определить пути и возможности для сотрудничества стран в новой сложившейся политической, экономической и культурной реальности, — пояснил директор школы региональных и международных исследований ДВФУ Владимир Кузнецов.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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