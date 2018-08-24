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В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
25-го августа с 11 дня до 18 вечера, на Спортивной набережной (зона у Океанариума) состоится ежегодный Праздник мороженого. Дети и родители смогут принять участие в увлекательных состязаниях и выиграть Кубок Пломбирного Чемпиона - семейный запас мороженого - и еще множество других классных призов и вдоволь наесться пломбиром.
Отправляйтесь на праздник всей семьей, получайте у промоутера «Паспорт игрока», выбирайте активности по душе и включайтесь в турнир! 5 наклеек в паспорте дадут вам шанс получить семейный запас пломбира или настольный футбол, а 7 - забрать гарантированный приз - «палки-стучалки».
Окунитесь в атмосферу драйва, счастья и веселого соревнования. Вас ждут целых семь игровых зон и зажигательные выступления на сцене, а также совершенно необычные задания. Проверьте меткость и попробуйте попасть в «девяточку» футбольных ворот; испытайте свою ловкость, чеканя мяч на крутящейся платформе. Отправляйтесь на гигантское поле настольного футбола, проведите «пломбирный шар» по полосе препятствий, болейте задруг друга, создавайте семейные команды, фотографируйтесь и весело проводите время.
Отдохнуть от состязаний и подзарядиться мороженым можно будет в яркой лаунж-зоне. Там спонсор мероприятия представит широкий ассортимент 100% натурального пломбира и разнообразие вкусов: самые любимые всеми вафельные стаканчики: классический, шоколадный, фисташковый и с черникой; семейный формат «ванночки» с суфле; большой рожок и, конечно же, улетные новинки этого года – для любителей традиционных вкусов эскимо «Сибирские ягоды» в яркой, сочной упаковке в русском стиле. Для тех, кто любит попробовать что-то новое - пломбир в формате «сэндвич» с итальянским шоколадным печеньем, а также для победителей и тех кто, любит поесть мороженое всей семьей и поболеть за наших- ванночка «Трио», три разных вкуса в одной упаковке: сливки, черная смородина и клубника, каждый найдет свой любимый вкус.
Приходите на Праздник мороженого – событие для настоящих чемпионов и их родителей - участвуйте в конкурсах, побеждайте и гордитесь друг другом.
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