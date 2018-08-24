Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России

До начала учебного года остается чуть больше недели. Для многих семей это как раз тот период, когда родители вдруг вспоминают, что их любимое чадо еще не собрано в школу: нет ни тетрадей, ни ручек, портфель старый, да и форма оказалась мала. Хорошо, когда ученик в семье один. А если двое-трое. Как успеть одеть, обуть и обеспечить канцелярскими принадлежностями всех – для большинства семей вопрос непраздный. «ФедералПресс» посчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу в разных регионах страны.

Агентство «ФедералПресс» составило стандартные школьные наборы для первоклассников и старшеклассников и сравнили цены на них в пятнадцати городах России: Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижним Новгороде, Севастополе, Симферополе, Краснодаре, Перми, Саратове, Кирове, Самаре, Владивостоке, Челябинске, Омске и Волгограде.



Так, первоклассникам в школе точно понадобятся касса цифр и букв, альбом для рисования, акварель, гуашь, кисточки для рисования, наборы цветных и простых карандашей, ножницы для детского творчества, клей-карандаш, клей ПВА, подставка для книг, цветная бумага, цветной картон, обложки для учебников, прописи, 12-листовые тетради с рисунками и обычные, пластилин, пенал, дневник, шариковые ручки и ластики.

У старшеклассников же канцелярский набор более солидный. Им в школе нужны 48-листовые общие тетради с рисунками и без, набор линеек для геометрии, циркуль, блокнот, пенал, корректор, обложки для учебников, папки для черчения, степлер, текстовыделитель, дневник, шариковые ручки, ластик и набор простых карандашей.



Не стоит забывать, что и первоклассникам, и старшеклассникам необходимо купить рюкзаки, школьную форму и спортивные костюмы.



Журналисты «ФедералПресс» выяснили, что дешевле всего собрать первоклассника в школу в Ростове-на-Дону. Здесь придется потратить в среднем 4596 рублей на мальчика и 5238 рублей на девочку соответственно. На втором месте Красноярск со средней ценой на школьный набор 5190 рублей, а на третьем – Нижний Новгород – 5241 и 5341 рублей соответственно. В семерку самых бюджетных городов для первоклассников вошли Севастополь – 5243 рубля, Симферополь, где стоимость школьного набора составляет примерно 6080 рублей для мальчиков и 7080 рублей для девочек, Краснодар – 6412 и 5682 рублей и Пермь – 6507 и 6707 рублей соответственно.

Меньше всего денег на то, чтобы собрать в школу старшеклассника, понадобится в Симферополе. Там «корзина взрослого школьника» обойдется в 5446 рублей для мальчика и 6446 рублей для девочки. В Перми на школьный набор старшеклассника нужно будет потратить 6559 и 6759 рублей, а в Ростове – 6941 и 6803 рублей. Чуть дороже можно будет купить школьные наборы в Севастополе – за 8096 и 8864 рублей, в Красноярске – за 8438 и 8826 рублей, в Москве – за 8975 рублей и в Нижнем Новгороде – за 9625 и 9452 рублей соответственно.

Больше всех за школьные товары для первоклассников и старшеклассников придется заплатить жителям Волгограда. В этом городе они стоят 15 415 рублей, 19 775 и 20 775 рублей соответственно. На втором месте расположился Омск. Там корзина первоклассника стоит 12 335 и 11 835 рублей, а старшеклассника – 16 084 и 19 638 рублей. Третье место по стоимости школьного набора для первоклассников занимает Челябинск – 10 721 и 9 621 рублей, а для старшеклассников – Владивосток. Здесь родителям придется накупить вещей на сумму 13 318 рублей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток