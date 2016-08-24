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Небо над Владивостоком закроют на лопату
Для обеспечения безопасности в дни подготовки и проведения Восточного экономического форума воздушное пространство в районе аэропорта «Кневичи» будет закрыто для всех видов летательных аппаратов, кроме рейсовых самолётов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, с 14.00 30 августа до 24.00 3 сентября 2016 года будет запрещено использование воздушного пространства всеми видами летательных аппаратов в районе аэропорта «Кневичи» в радиусе 100 километров.
«Данный запрет не будет касаться самолётов, выполняющих регулярные рейсы», – отметили в ведомстве.
Напомним, второй Восточный экономический форум под девизом «Открывая Дальний Восток» пройдет 2-3 сентября на острове Русский. ВЭФ представит широкие возможности для обеспечения взаимодействия российских и зарубежных деловых партнеров и для продвижения дальнейшей интеграции бизнес-структур в экономику Дальнего Востока.
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