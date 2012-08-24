Во Владивостоке волонтеры и полицейские во время саммита будут оказывать языковую помощь

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа, ZRPRESS. Оказывать помощь иностранным гостям будут волонтеры, полицейские и специалисты Единой диспетчерской службы Владивостока.

Так, во время саммита АТЭС на базе Единой диспетчерской службы Владивостока (тел.2-614-000) будут работать специалисты со знанием английского, китайского, корейского и японского языков.

«Можно будет позвонить по телефону, рассказать о проблеме, и помощь тут же придет. Возникающие конфликты будут решать сотрудники полиции, которые в дни саммита будут работать во Владивостоке в усиленном режиме», - рассказал вице-губернатор Приморского края Александр Лось.

Также оказать языковую помощь во время проведения саммита АТЭС смогут волонтеры. Они будут нести службу в наиболее посещаемых, многолюдных местах, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.