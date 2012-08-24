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У Приморского края и Дальнего Востока в целом есть будущее
У региона есть будущее, когда в нем остается молодежь. А при каких условиях он будет для нее привлекательным? В случае если у молодых людей будут возможности для получения качественного образования, а затем - достойной работы. Создание ДВФУ вдохнуло новую жизнь в структуру высшей школы региона. Но что делать тем, кто получает среднее образование? Какое учебное заведение не только позволит поступить в желанный вуз, но сможет выдать путевку в жизнь?
Тем более что с появлением альтернативы муниципальным школам в виде колледжей, лицеев и частных гимназий возник и другой вопрос: действительно ли это качественно новое образование, в которое стоит вкладывать средства, или лучше направить эти деньги на другие цели? «Некоторое время назад перед такой дилеммой оказалась и наша семья, - рассказывает читательница «ДК» Татьяна ШИШКОВА. - Казалось бы, у сына было все в порядке: учился на «отлично», проблем с поведением не было (неудивительно, что школа очень не хотела расставаться с ним). Но нам хотелось для него большего - не просто хороших оценок в дневнике, а возможностей раскрыть в полной мере все его таланты, способности и осознать собственное предназначение. К тому же в школе сын не находил общего языка со сверстниками.
Друзья порекомендовали Евро-Азиатский лицей Дальневосточного федерального университета, и уже после первой встречи с преподавателями и руководством лицея и родителями тех детей, которые уже учились в нем, мы поняли, что нашли то, что искали. Здесь готовят не только к сдаче ЕГЭ, но в целом к жизни. Здесь живут (а не просто работают!) по принципу: лицей - твой дом. Ощущение, что ты попал не в учебное заведение, а в семью, возникло с самого начала. Это действительно семья. Многодетная. Дружная. Живущая общими заботами, радостями и мечтами в атмосфере добра, любви и взаимопонимания. К детям здесь относятся, как к родным, принимая их со всеми достоинствами и недостатками. И это ощущение, что тебя любят по определению, независимо от твоих побед и поражений, является мощным стимулом для каждого ребенка.
Переведя сына в лицей, мы вместе с ним окунулись в новую, насыщенную событиями жизнь: олимпиады, конкурсы, учебные конференции. Причем все эти мероприятия не разрозненны, а являются частью целой системы, направленной на помощь в выборе будущей профессии, а точнее, на профессиональную ориентацию на ранних ступенях развития ребенка. Также по поручению заместителя проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрея ШУШИНА организовывались встречи для родителей, знакомящие с перспективами получения образования в регионе.
Приятно удивил и тот факт, что среди учащихся лицея оказались носители языка из США, Европы и стран АТР, которые учатся здесь по программе международной общественной организации «Ротари-клуб». Мы и подумать не могли, что во Владивостоке дети могут изучать с носителями не только английский язык, но и немецкий, французский, испанский, китайский, японский, корейский и даже тайский и португальский.
Отдельно хочется отметить насыщенную внеклассную жизнь лицея. Еженедельные загородные экскурсии и спортивные состязания, игры КВН и конкурсы красоты, походы в театр с обязательным последующим обсуждением спектаклей - ребята не на словах, а на деле учились отстаивать свою точку зрения и становиться ЛИЧНОСТЯМИ. За четыре года наш сын изменился разительно, превратившись из замкнутого, застенчивого мальчика в веселого, общительного и активного парня. Он попал в здоровую интеллектуальную среду, в которой хорошо учиться и стремиться к новым знаниям - норма, а не исключение из правил.
Безусловно, одной из составляющих этой среды является замечательный преподавательский коллектив во главе с директором лицея, кандидатом педагогических наук, доцентом Элеонорой ТРУБНИКОВОЙ, педагогом в третьем поколении.
Время пролетело незаметно, и роскошный выпускной бал с традиционным полонезом стал красивым, эмоциональным финальным аккордом и для выпускников, и для нас, родителей. А серебряная медаль, врученная сыну директором департамента довузовской подготовки ДВФУ Игорем БАЖАНСКИМ, - важным, но не единственным достижением. Четкое осознание своего собственного «я», организаторские способности, умение работать в команде, коммуникабельность, здоровая амбициозность, нестандартность мышления, готовность достойно преодолевать любые трудности на пути к заветной цели - эти приобретенные в лицее качества важны для нашего сына и его одноклассников не меньше, чем отличные оценки в аттестате.
Ребята успешно сдали ЕГЭ, что дало им реальную возможность стать студентами ДВФУ и получать достойное образование, не покидая Владивостока. И нет сомнений: с тем запасом личностных качеств, что развил в них лицей, им по плечу и учеба в одном из лучших вузов региона, и последующая работа в ведущих компаниях Дальнего Востока. Поэтому от всего сердца желаем процветания и дальнейших успехов преподавателям и руководству Евро-Азиатского лицея. Пока у нас есть такие учебные заведения, у региона есть будущее.
«Дальневосточный капитал».
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