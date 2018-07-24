Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу

Экс-глава Владивостока вновь ответил на вопросы приморцев

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы, которые ему задают жители Приморского края. На этот раз владивостокцы и приморцы поинтересовались, чем Игорь Пушкарёв планирует заниматься в дальнейшем, как он относится к газификации, а также подробностями дела, которое назвали сфабрикованным.

Напомним, задать свои вопросы можно на официальном сайте экс-мэра, а также на страницах социальных сетей. Акцию «Обратная связь» Игорь Пушкарёв запустил в ноябре прошлого года. Экс-глава поблагодарил всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки и отметил, что будет отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес.

- Теперь я понял всю схему. Шестун боролся за свой район и поплатился. Наверху всё схвачено. Сочувствую вам, Игорь. Держитесь. Дом у вас тоже, как и у Шестуна изъяли?

- Дом находится под арестом, изъять имущество может только суд. Полагаю, что у Александра Шестуна аналогичная ситуация.

- Игорь Сергеевич, как вы считаете отсутствие газификации в Приморском крае это лоббирование интересов других поставщиков топлива или отсутствие должного финансирование? А может отсутствие специалистов в области газификации сдерживает смену топливного режима в Приморском крае?

- Всё в комплексе. Но во время губернаторства Сергея Дарькина была разработана система газификации, в том числе, Владивостока. При этом вопросы газоснабжения и газификации нашего города обсуждались в числе первых. Было разработано и представлено несколько схем газификации, по техническим характеристикам выбран и утверждён лучший вариант. С приходом Миклушевского программа финансирования была приостановлена, остановилась и газификация. Во Владивостоке на газ успели перейти только крупные ТЭЦ.

- Игорь Сергеевич, в Инстаграме ваша страничка или представителя вашего?

- Страницу ведёт мой представитель, свои посты и комментарии я передаю через адвокатов.

- Когда оправдают, как поступите?

- Вернусь к нормальной жизни.

- Уважаемый Игорь Сергеевич! Примите слова поддержки от меня и от моей дочери, мы публиковали пост за вашу свободу! Вы - наш земляк, особенно приятно, что и наша малая Родина - с. Евсеевка - не чужда вам. У Вас там живут родители, а у меня там родился и похоронен отец, бабушка и дедушка. Владивосток - не тот без вас. И тошно от того, что произошло. Успеху и таланту всегда завидуют. У нас этого просто не прощают. Вы молоды и крепки духом. Видела, что и ваш старший сын поддерживает очень. Семья ваша замечательная. Дай вам Бог удачи.

- Благодарен за поддержку, особенно приятно это слышать от земляков с малой Родины.

- Игорь Сергеевич, когда всё закончится, вы вернётесь в строй?

- Я буду заниматься семьёй, бизнесом, спортом. В политику возвращаться не планирую.

- Игорь Сергеевич, наша федерация айкидо вместе с вами!

- Спасибо, благодарен за поддержку.

- Игорь Сергеевич, приветствую! Это Павел Суляндзига пишет (если помните такого). Хочу выразить вам слова поддержки! Внимательно слежу за вашим делом, которое с самого начала казалось мне сфабрикованным. Очень здорово, что вы держитесь в этих тяжелых условиях! Успехов.

- Павел Васильевич, очень приятно услышать слова поддержки! Вам также успехов.

- После оправдательного приговора, прохождения реабилитационного периода лечения, вы планируете продолжать работу в столь опасной для здоровья сфере?

- Политикой заниматься не планирую, займусь общественной деятельностью и благотворительностью.

- Мы все наблюдаем и ждём чем же это закончится. Рассчитывать на правосудие РФ вряд ли стоит. Но своим примером и желанием доказывать невиновность вы и в нас всех вселяете уверенность. Кто хоть немного интересуется тем, что с вами происходит, видит театр абсурда вместо правосудия.

- Спасибо за поддержку.

- Почему МУП обанкротился?

- МУПВ «Дороги Владивостока» не обанкротился, а продолжает работать. Более того, в прошлом году предприятие заплатило налоги на полученную прибыль - это более 84 млн. рублей, прибыль составила порядка 594 млн. рублей.

- Благодаря вам и вашей команде мы увидели этот город открытым для молодёжи, для смелых идей! Десятки новых молодёжных сообществ, самый яркий праздник города

– День молодёжи и желание жить во Владивостоке – вот один из результатов вашей работы. Спасибо!

- Спасибо, что не забываете и поддерживаете.

- Спасибо, Игорь Сергеевич. Вы – лучший мэр.

- Спасибо.