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В конце августа во Владивостоке стартует месяц дружбы Республики Корея и Дальнего Востока России
В рамках мероприятий, в том числе запланирован корейский кинофестиваль во Владивостоке
"Я считаю, что проведение мероприятий корейской культуры во Владивостоке очень своевременно, так как этот год ознаменован рядом крупных событий в российско-корейскихотношениях. 2014 и 2015 годы обозначены Годами взаимных визитов, уже более полугода действует Соглашение о безвизовом режиме между нашими странами. Также в этом году проводятся торжественные и культурные мероприятия по случаю 150-летия со дня добровольного переселения корейцев в Россию", - отметил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Ян Гу.
"Месяц дружбы" откроется выставкой картин российских и корейских художников "Россия-Корея: объединяя миры", которая будет проходить с 21 по 31 августа в Доме художника.
29 и 30 августа во Владивостоке пройдет Корейский кинофестиваль "Разные корейские семьи в кино".
3 сентября - Российско-корейский Вечер классической музыки
5 сентября - Российско-Корейский Дальневосточный Форум Знаний
13 сентября - танцевальный фестиваль "K-POP DANCE CAVER"
13 сентября - выступление Куккивон Тхэквондо
20 сентября - концерт традиционной корейской музыки и танцев "А-Ул"
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
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