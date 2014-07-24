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В конце августа во Владивостоке стартует месяц дружбы Республики Корея и Дальнего Востока России

24 Июля 2014, 17:28 | Владивосток

В рамках мероприятий, в том числе запланирован корейский кинофестиваль во Владивостоке

"Я считаю, что проведение мероприятий корейской культуры во Владивостоке очень своевременно, так как этот год ознаменован рядом крупных событий в российско-корейскихотношениях. 2014 и 2015 годы обозначены Годами взаимных визитов, уже более полугода действует Соглашение о безвизовом режиме между нашими странами. Также в этом году проводятся торжественные и культурные мероприятия по случаю 150-летия со дня добровольного переселения корейцев в Россию", - отметил генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Ян Гу.

"Месяц дружбы" откроется выставкой картин российских и корейских художников "Россия-Корея: объединяя миры", которая будет проходить с 21 по 31 августа в Доме художника.

29 и 30 августа во Владивостоке пройдет Корейский кинофестиваль "Разные корейские семьи в кино".

3 сентября - Российско-корейский Вечер классической музыки

5 сентября - Российско-Корейский Дальневосточный Форум Знаний

13 сентября - танцевальный фестиваль "K-POP DANCE CAVER"

13 сентября - выступление Куккивон Тхэквондо

20 сентября - концерт традиционной корейской музыки и танцев "А-Ул"

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Корея  кинофестиваль  культура  ли ян гу 



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