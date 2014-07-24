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На Спортивной набережной Владивостока в пятницу откроется фестиваль уличного кино
Стартует фестиваль 25 июля в 22 часа на Спортивной набережной Владивостока. Гостей и жителей города ждут праздничный концерт, велопробег по вечернему Владивостоку, первый конкурсный кинопоказ и телемост с российскими режиссерами. В этот же вечер организаторы из Владивостока в составе кино-каравана отправятся в следующий город-участник Хабаровск.
При поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» С 25 июля по 17 августа 2014 года в России состоится первый в мире фестиваль уличного кино. В рамках проекта стилизованный под цвета фестиваля кино-караван отправится в путешествие через 15 городов России. Бесплатные показы короткометражек молодых российских режиссеров будут проходить на площадках уличных кинотеатров, в том числе, на набережных, главных улицах, площадях и парках, а также крышах домов от Владивостока до Москвы.
Фестиваль является социальной инициативой, направленной на выявление и продвижение молодых режиссеров, развитие авторского кино и активности российской молодежи. В ходе поездки будут проходить не только показы кино, но и пресс-конференции, встречи с общественными деятелями и блогерами.
Идеология фестиваля состоит в открытости кино. Прийти и проголосовать за лучший фильм сможет каждый желающий в каждом крупном городе страны. Это будет по-настоящему народный выбор, в ходе которого талантливые молодые режиссеры смогут получить одобрение тысяч людей по всей России.
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