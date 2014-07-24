Чиновники мэрии Владивостока состязались в шашках и настольном теннисе

Сотрудники администрации Владивостока и городской думы состязались в футболе, волейболе, стритболе, настольном теннисе, плавании, спортивном ориентировании, шашках, легкой атлетике и других видах спорта

Церемония закрытия первой спартакиада среди муниципальных служащих прошла в минувший вторник, 23 июля.

Напомним, что в течение шести дней сотрудники администрации города и городской думы состязались в футболе, волейболе, стритболе, настольном теннисе, плавании, спортивном ориентировании, шашках, легкой атлетике и других видах спорта. Все они решили на личном примере показать, что заниматься спортом нужно и полезно для здоровья. По мнению организаторов, спартакиады также традиционно становятся акциями командообразования, которые помогают сотрудникам разных служб познакомиться и сплотиться на поле спортивной борьбы, чтобы затем также активно и слаженно работать на благо города.

Всего в соревнованиях приняли участие 9 команд - представителей управлений администрации города под руководством курирующих заместителей и одна команда от городской думы. По результатам всех видов соревнований бронзовым призёром спартакиады стала команда «Кальмар» под руководством первого заместителя главы города Алексея Литвинова, на втором месте - «Кеды» под руководством заместителя главы Натальи Мальцевой. Обладателем высших наград стала сборная команда под руководством замглавы Леонида Вильчинского - «Адмиралы дорог».

Победителей, призёров и всех участников с окончанием первой спартакиады среди муниципальных служащих поздравил глава города Игорь Пушкарёв. Мэр пожелал всем дальнейших успехов и в спорте, и в службе на благо развития Владивостока. Игорь Пушкарёв совместно с председателем думы города Еленой Новицкой вручили победителям и призёрам заслуженные награды - кубки, медали и грамоты. Призами были также отмечены лучшие участники в легкой атлетике, плавании, спортивном ориентировании и других видах спорта.

ZRPRESS.RU, Владивосток.