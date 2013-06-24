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Во Владивостоке открывается молодежный форум APRU

24 Июня 2013, 16:06 | Владивосток

Молодежный форум с участием студенческих лидеров из 15 вузов, входящих в Ассоциацию университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU), пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на о. Русском с 25 по 27 июня 2013 года.

В рамках форума молодые делегаты APRU будут вести работу над совместными международными проектами в области студенческого самоуправления, волонтерства, академической мобильности. Главной темой обсуждения станет инициатива создания молодежной ассоциации APRU. Итоги деятельности молодые лидеры представят во время XVII ежегодной встречи ректоров Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, которая пройдет в кампусе ДВФУ с 27 по 29 июня 2013 года, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Для участия в молодежном форуме во Владивосток прибывают 30 студентов из разных стран АТР: Китая, Японии, Кореи, Сингапура, Гонконга, Индонезии и Австралии. Самой многочисленной станет делегация студентов принимающей стороны. Дальневосточный федеральный университет на форуме представят 20 активистов от различных общественных организаций: «Модели ООН на Дальнем Востоке», Объединенного студенческого научного общества, Объединенного студенческого совета и Центра подготовки волонтеров.

Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (Association of Pacific Rim Universities — APRU) была основана в 1997 году. Одним из основателей стал Дальневосточный государственный университет (ныне ДВФУ). Сегодня APRU объединяет 42 ведущих исследовательских университета АТР из США, Канады, Мексики, Чили, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Филиппин, Таиланда, Кореи, Японии, Китая, Тайваня. Дальневосточный федеральный университет является единственным представителем России в APRU.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги: apru  ДВФУ 



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