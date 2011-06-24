Трое выпускников Владивостока набрали на ЕГЭ по математике больше 90 баллов

Кирилл Франковский, Илья Четвериков из Технического лицея и Наталья Долгополова из школы №80 набрали на ЕГЭ по математике по 91 баллу. Это второй обязательный экзамен, который 6 июня сдавали все выпускники Владивостока. Он вместе с русским языком необходим для получения аттестата. Специалисты отмечают, что экзамен по математике сложный, и высокий балл за него получает очень небольшой процент сдававших.

В 2011 году, равно как и в 2010-м, тест ЕГЭ по математике состоял из 18 заданий, которые по уровню сложности и типу ответов на задачи можно разделить следующим образом:

- группы заданий А нет в ЕГЭ по математике с 2010 года;

- В1-В12 - задания базового типа сложности с ответом в форме числа, которое надо занести в бланк ответов; приводить решения по этим задачам не требуется;

- С1-С4 - задачи повышенной сложности, требуется записать решение и ответ (как на обыкновенной контрольной работе);

- С5 и С6 - задачи высокого уровня сложности, требуется записать решение и ответ (сложность заданий рассчитана на уровень значительно выше школьной программы).

Тем не менее во Владивостоке еще 8 выпускников набрали по математике более 85 баллов. Средний балл в краевом центре - 40,1 при минимальном - 21, установленном Рособрнадзором. Средний балл по Приморскому краю - 37,99. В этом году владивостокские школьники решили математику лучше, чем в прошлом. В 2010 году средний балл составил - 38,3.

Напомним, по правилам Единого государственного экзамена, в случае, если выпускник не справился со сдачей одного из основных экзаменов - русского языка или математики, он имеет право пересдачи. Если оба предмета провалены, возможность попасть на экзамен представится только в следующем году, а в этом выпускник покидает школу со справкой, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.