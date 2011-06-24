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На Спортивной набережной Владивостока укладывают брусчатку

24 Июня 2011, 01:53 | Владивосток

На Спортивной набережной Владивостока в районе спорткомплекса "Олимпиец" подрядчики укладывают гранитную брусчатку, это материал выбран специалистами в силу его долговечности и красоты.

Поверхность брусчатки не скользит, что важно для безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Напомним, реконструкция Набережной включает в себя два участка: территорию напротив "Олимпийца" и в районе большого фонтана у стадиона "Динамо". На обоих участках проведены земляные работы и демонтирована старая брусчатка. Возле "Олимпийца" осталось закончить укладку новой брусчатки, разместить лавочки. После этого здесь будут установлены фонари с оригинальным дизайном и светодиодными энергосберегающими лампами.

На участке возле стадиона "Динамо" сейчас ведется реконструкция инженерных сетей, проходящих под землей, часть сетей прокладывается для строящихся объектов саммита АТЭС. Поэтому укладка брусчатки здесь начнется не раньше, чем будут завершены эти работы. Затем здесь обновят фонтан, установят лавочки, оформят клумбы.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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