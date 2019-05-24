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Экс-мэр Владивостока прокомментировал выпуск программы Дудя

24 Мая 2019, 17:02 | Владивосток

«Мудрец и в тюрьме чувствует себя свободным»

Экс-глава приморской столицы Игорь Пушкарёв в социальной сети прокомментировал интервью Эрика Давидыча блогеру Дудю.

«После недавнего интервью Эрика Китуашвили Дудю мне в «Обратную связь» прислали вопрос: «Посмотрел интервью Эрика. Он говорит, что сидел с вами в СИЗО и о том, что в СИЗО, в котором вы находитесь, особый режим, и на заключенных оказывают сильное психологическое давление. С вами тоже такое случалось и что помогает в такие минуты?».

Я читал печатную версию интервью Эрика. Со многими его словами согласен. Что касается прессинга, то нахождение длительное время в закрытом помещении под круглосуточным наблюдением, без возможности общения с близкими и родными, с часовой прогулкой во дворике размером 4х7 м, где небо видишь только через решётку или колючую проволоку - это само по себе сильно угнетает и может подавить даже сильную психику.

Но я придерживаюсь мысли, что «мудрец и в тюрьме чувствует себя свободным». Я уже говорил, что воспринимаю место моего нахождения как «монастырь Шаолинь» и занимаюсь здесь укреплением тела и духа.

Хочу только добавить, что люди, которые нас охраняют, корректны и вежливы. Надо отдать им должное. Недаром они работают в СИЗО-1 ФСИН России.»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Эрик Китуашвили  дудь  соцсеть  ФСИН  youtube  СИЗО  Пушкарёв 



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