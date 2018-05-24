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Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
Движение и парковка транспортных средств 27 мая будут временно ограничены с 08:30 до 15:00.
Для обеспечения безопасности участников марафона перекрыты будут следующие участки автомобильных дорог:
- по улице Светланской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;
- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;
- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;
- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;
- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;
- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;
- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;
- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.
Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.
Напомним, в прошлом году в «Зелёном марафоне» во Владивостоке приняли участие более тысячи человек.
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