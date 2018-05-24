Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта

Движение и парковка транспортных средств 27 мая будут временно ограничены с 08:30 до 15:00.

Для обеспечения безопасности участников марафона перекрыты будут следующие участки автомобильных дорог:

- по улице Светланской: от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

- по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

- по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

- по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

- на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

- по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

- по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Пушкинской, Капитана Шефнера, Всеволода Сибирцева и Суханова.

Напомним, в прошлом году в «Зелёном марафоне» во Владивостоке приняли участие более тысячи человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.