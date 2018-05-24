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Во Владивостоке пройдёт международный турнир по художественной гимнастике
Завтра, 25 мая, во Владивостоке стартует 21-й международный турнир по художественной гимнастике «Ника». Соревнования посвящены памяти мастера спорта, одной из сильнейших гимнасток Дальнего Востока Светланы Никаноровой.
За звание сильнейших будут состязаться около 300 спортсменок из городов и районов Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области и Республики Корея. Гимнастки выступят в групповых упражнениях и индивидуально с предметами - булавами, лентой, обручем, скакалкой, мячом и без предмета.
«Турнир будет проводиться в течение трёх дней, с 25 по 27 мая. Местом проведения соревнований станет игровой зал спорткомплекса «Олимпиец», расположенный по адресу: ул. Батарейная, 2», - рассказали в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации города.
Ежедневно соревнования будут начинаться в 9:30. Увидеть красочные выступления гимнасток приглашаются все желающие жители и гости краевого центра. Вход свободный. Торжественная церемония открытие турнира состоится 26 мая в 14 часов, а награждение победителей запланировано на воскресенье, 27 мая. Вручать заслуженные награды гимнасткам начнут в 17:30.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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