Во Владивостоке пройдёт международный турнир по художественной гимнастике

Завтра, 25 мая, во Владивостоке стартует 21-й международный турнир по художественной гимнастике «Ника». Соревнования посвящены памяти мастера спорта, одной из сильнейших гимнасток Дальнего Востока Светланы Никаноровой.

За звание сильнейших будут состязаться около 300 спортсменок из городов и районов Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области и Республики Корея. Гимнастки выступят в групповых упражнениях и индивидуально с предметами - булавами, лентой, обручем, скакалкой, мячом и без предмета.

«Турнир будет проводиться в течение трёх дней, с 25 по 27 мая. Местом проведения соревнований станет игровой зал спорткомплекса «Олимпиец», расположенный по адресу: ул. Батарейная, 2», - рассказали в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации города.

Ежедневно соревнования будут начинаться в 9:30. Увидеть красочные выступления гимнасток приглашаются все желающие жители и гости краевого центра. Вход свободный. Торжественная церемония открытие турнира состоится 26 мая в 14 часов, а награждение победителей запланировано на воскресенье, 27 мая. Вручать заслуженные награды гимнасткам начнут в 17:30.

Газета "Золотой Рог", Владивосток