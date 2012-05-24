Здание оперы и балета во Владивостоке возведено

Строители полностью завершили работы по возведению конструкции здания театра оперы и балета на Чуркине и вертикальной планировке здания и приступили к внутренним отделочным работам.

Как сообщили в единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, работы на объекте идут по графику. В зале на 1500 мест завершены бетонирование и монтаж металлических конструкций атриума, выполнена внутренняя дренажная система, а также гидроизоляция стен, соприкасающихся с грунтом, их теплоизоляция.

Строители приступили к монтажу внутренних инженерных систем, устройству кровли большого зала и остеклению оконных проемов. В малом зале на 300 мест выполнен монтаж монолитных железобетонных конструкций, коммуникационных систем. Сейчас бетонируются полы и идет подготовка к отделочным работам.

Напомним, что архитектурной особенностью здания театра оперы и балета станет стеклянный главный фасад, выполненный по принципу «куба в кубе».

Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».