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Здание оперы и балета во Владивостоке возведено
Строители полностью завершили работы по возведению конструкции здания театра оперы и балета на Чуркине и вертикальной планировке здания и приступили к внутренним отделочным работам.
Как сообщили в единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края, работы на объекте идут по графику. В зале на 1500 мест завершены бетонирование и монтаж металлических конструкций атриума, выполнена внутренняя дренажная система, а также гидроизоляция стен, соприкасающихся с грунтом, их теплоизоляция.
Строители приступили к монтажу внутренних инженерных систем, устройству кровли большого зала и остеклению оконных проемов. В малом зале на 300 мест выполнен монтаж монолитных железобетонных конструкций, коммуникационных систем. Сейчас бетонируются полы и идет подготовка к отделочным работам.
Напомним, что архитектурной особенностью здания театра оперы и балета станет стеклянный главный фасад, выполненный по принципу «куба в кубе».
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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