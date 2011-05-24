Владивостокцы проголосовали за полуостров Назимова

В смс-голосовании о размещении мемориала "Город воинской славы" во Владивостоке победил полуостров Назимова

23 мая в 24.00 завершилось СМС-голосование по вопросу размещения мемориального комплекса "Город воинской славы" во Владивостоке.

В голосовании приняли участие 3 522 человека. Более 65% (2 296 человек) из них высказались за размещение стелы на полуострове Назимова, порядка 23% (820) проголосовали за размещение мемориала на Корабельной Набережной, около 11% (406) выбрали кольцо Инструментального завода.

В голосовании приняли участие абоненты всех сотовых компаний, предлагающих свои услуги во Владивостоке - МТС, НТК, АКОС, Мегафон и Билайн.

"Лидер определился сразу после начала СМС-голосования 16 мая, - отмечает представитель компании МТС. - Уже на следующий день проголосовало 360 человек, 223 из них отдали голоса полуострову Назимова. Всего в смс-голосовании приняли участие 1 172 абонентов МТС, 782 из них прислали смс за вариант номер 1".

Напомним, СМС-голосование, которое стартовало 16 мая, организовано по поручению главы города Игоря Пушкарёва - с целью изучения мнения по этому вопросу жителей Владивостока. Для голосования специалистами были предложены три варианта: полуостров Назимова, Корабельная Набережная и кольцо в районе Инструментального завода. До проведения массового смс-голосования эти варианты активно обсуждались в среде профессиональных архитекторов, а также в ходе анкетирования экспертного сообщества (ученые, преподаватели, учителя, депутаты, историки, музейные работники, представители туристической сферы и другие).

Результаты смс-голосования будут учтены при принятии окончательного решения по выбору места размещения мемориального комплекса "Город воинской славы", сообщает пресс-служба администрации Владивостока.