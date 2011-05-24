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Судебные приставы ждут приморцев в ТЦ "Зеленый остров"
В среду, 25 мая, во Владивостоке в торговом центре «Зеленый остров» (ул. Калинина, 275) пройдет очередная акция по информированию граждан о наличии задолженности. Жители всего Приморья смогут также узнать, не ограничен ли им выезд за пределы Российской Федерации в рамках исполнительного производства.
С 10.00 до 15.00 в торговом центре будет работать выездная группа судебных приставов Первомайского района г. Владивостока, оснащенная мобильной базой данных о должниках, проживающих на территории Приморского края. Обратившись к судебному приставу, все желающие смогут получить сведения о наличии либо отсутствии задолженности, а также на месте погасить долг либо предъявить судебному приставу квитанцию об оплате. Наряду с судебными приставами в торговом центре будут работать специалисты Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, у которых можно будет получить информацию, касающуюся социальных выплат.
Данная акция проводится в г. Владивостоке традиционно. Ее цель – предоставить жителям города возможность получить информацию о наличии задолженности, не приходя в отдел судебных приставов, и рассчитаться с долгами.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю напоминает, что информацию о наличии неисполненных долговых обязательств можно также получить в отделах судебных приставов по месту жительства, с помощью информационных сервисов на официальном сайте краевого Управления, или отправив смс-сообщение с фразой «fssp25 или фссп25» пробел адрес прописки (населенный пункт, улица, дом, квартира) на номер 4232, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.
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