Мост в будущее

На строительстве вантового моста на остров Русский во Владивостоке ситуация остается серьезной. Решение о нем, принятое в свое время с явным опозданием, сложные природные условия и пр. заставили с самого начала проектировщиков, строителей и строительную науку прилагать серьезные усилия, чтобы к саммиту АТЭС это уникальное сооружение было завершено и обкатано. Никогда до этого столь серьезный «вантовый» объект не возводился в такие короткие сроки.

Инновационные находки, которые сопровождают это строительство, все же позволяют говорить, что обещания заказчика уложиться в срок вполне осуществимы. По крайней мере, в этом убеждают итоги прошедшего на минувшей неделе во Владивостоке 3-го этапа научно-практической конференции «Строительство мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке. Вантовая система, балка жесткости, эксплуатационная надежность железобетонных конструкций, защита от коррозии, дорожное покрытие».

Напомним, что общая длина моста на о. Русский составит около 1 886 метров, а с эстакадами – 3 100. Этот вантовый мост после завершения строительства станет рекордным для этого вида мирового мостостроения по длине основного пролета и высоте пилонов.

Во вступительном слове директор ФГУ ДСД «Владивосток» Александр АФАНАСЬЕВ рассказал об основных задачах нового этапа строительства моста, отметив, что ответственность проектировщиков и строителей за судьбу стройки возрастает с каждым днем.

Интересен и познавателен был доклад исполнительного директора Ассоциации мостостроителей России Фонда «АМОСТ» Сергея МОЗАЛЕВА, который, отметив значимость нового моста для «развития инфраструктуры РФ», в частности, сказал, что у дорожников и мостостроителей впереди фантастические задачи. Чтобы выполнить все, что надо в этой сфере, в сегодняшних ценах стране необходимо затратить около 92 трлн рублей.

Новые технические решения, о которых говорили на конференции российские и зарубежные руководители компаний и специалисты, участвующие в строительстве, принципиально поднимают уровень российского вантового мостостроения. Некоторые из них применяются или будут применены впервые в мире. Так, только благодаря оригинальному решению по автоматической проходке швов продольных и поперечных стыков сварочными агрегатами при монтаже основного пролетного строения моста, значительно сократятся сроки этой работы. Кроме того, гарантируется очень высокое качество сварки.

Варить на месте будут уже укрупненные конструкции, которые поставляют заводы из Кургана, Омска и Улан-Удэ и готовятся к монтажу в Находке.

В своем докладе директор фирмы Sarens NV Хендрик САРЕНС рассказал о механизации доставки, подъема и установки тяжелых и сверхтяжелых строительных конструкций при строительстве моста на о. Русский и других объектов, где используются новейшие машины и механизмы, выпускаемые этой компанией. Кстати, подъем укрупненных секций главного пролетного строения при монтаже на высоту 76 метров будет по времени занимать около полутора часов. И, как было замечено, это при непостоянстве нашей погоды, когда около 30% дней выпадают на «нерабочие» по погодным условиям дни. Поэтому продолжаться строительство будет и днем и ночью.

Директор подразделения стран Азии, Среднего Востока и Океании, отдела проектов французской компании «Фрейссине» Жан-Даниэль ЛЕБОН рассказал о французском опыте монтажа вантовых систем мостов и об их регулировке. В частности, он особенно отметил, что нагрузка на ванты в итоге распределится равномерно, в дальнейшем это очень важно для надежной эксплуатации моста и его долговечности. Он отметил, что контроль состояния вант и их замена в дальнейшем по мере необходимости могут осуществляться без остановки автомобильного движения.

В ходе конференции много говорилось о качестве строительства, его системе, мониторинге. По новым СНиПам и техническим регламентам, которые постепенно появляются, только в этом году Минрегионом РФ должно быть введено 1200 новых СНиПов.

В заключительном докладе генерального директора генподрядной организации ОАО «УСК «Мост» Николая РОГОВА, в частности, было отмечено, что в ближайшее время станет известно, каким будет дорожное покрытие моста, но приоритет будет отдан лучшему. Во всяком случае, судя по докладам специалистов, асфальтобетон для него будет готовиться с использованием улучшенного за счет полимерных добавок битума.

Председатель совета директоров генподрядчика Борис КОНДРАТ отметил, что в ходе конференции участники высказали много дельных предложений, которые должны быть применены специалистами при дальнейшем строительстве мостов и других сложных сооружений в РФ. Он отметил, что конференцией была представлена по сути «ниокровская работа». Интересные и эффективные предложения будут учтены при строительстве моста.