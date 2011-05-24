Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Камеры просто включили
24 Мая 2011, 01:25 | Владивосток
Предупреждающие знаки и камеры видеонаблюдения установлены в районе остановки «Молодежной» во Владивостоке.
Теперь этот участок дороги находится под особым контролем. Камеры установлены перед съездом с путепровода на ул. Днепровскую – если ехать из города, и под виадуком, до ост. «Молодежная».Теперь автомобилисты, превышающие скорость, будут получать так называемые «письма счастья» с указанной суммой штрафа.Напомним, что видеофиксация нарушений ПДД не велась, так как мониторы не были подключены к единой сети и не переданы администрацией города на баланс ГИБДД.
Автор: По сообщениям информагентств
Теги:
Новости тематики
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
- Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
Loading...