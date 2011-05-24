Камеры просто включили

Предупреждающие знаки и камеры видеонаблюдения установлены в районе остановки «Молодежной» во Владивостоке.

Теперь этот участок дороги находится под особым контролем. Камеры установлены перед съездом с путепровода на ул. Днепровскую – если ехать из города, и под виадуком, до ост. «Молодежная».Теперь автомобилисты, превышающие скорость, будут получать так называемые «письма счастья» с указанной суммой штрафа.Напомним, что видеофиксация нарушений ПДД не велась, так как мониторы не были подключены к единой сети и не переданы администрацией города на баланс ГИБДД.