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"Неужели Миклушевский останется безнаказанным?"
Жители Приморья продолжают задавать вопросы экс-главе Владивостока
Экс-мэр приморской столицы Игорь Пушкарёв продолжает отвечать на вопросы дальневосточников, поступающие в рамках акции «Обратная связь». Земляков интересует многое: порядок действий стороны защиты и срок рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Тверского районного суда Москвы, а также планы экс-главы Владивостока на будущее, в частности, планирует ли он возвращаться в политику.
Кроме того, Игорь Пушкарёв получает множество слов поддержки и благодарности от приморцев и забайкальцев.
– Игорь Сергеевич, забайкальцы не сдаются! Вы снова и снова подтверждаете этот факт. Горжусь, что являюсь вашим земляком. 15 лет – абсурд, который не кажется таковым только «товарищам волкам» (цитируя вас). На вашем сайте прочитал комментарий адвоката, который отметил, что будет подана апелляционная жалоба. В суд какой инстанции?
И есть ли понимание, в какие сроки она будет рассмотрена? Вы и Андрей Лушников все это время будете находиться в «Матросской тишине»?
– Спасибо за поддержку. Я думаю, жалоба на приговор суда будет рассмотрена месяца через 2-3. Хотя есть примеры рассмотрения жалоб до года и более. До рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы будем оставаться там же, где и сейчас, – в «Матросской тишине».
– Игорь Сергеевич, если все закончится благополучно, вас оправдают и отпустят, вернетесь ли вы снова в политику?
– Я много об этом думал. Что главное в жизни, здесь понимаешь особенно остро. Что касается политики, считаю, что я уже история. Я уже об этом неоднократно говорил, но повторюсь. Я не хочу и не буду заниматься тем, что называется политикой. А жизнь свою посвящу семье, детям, родителям, работе и благотворительности.
– Главное теперь – сила духа и сила воли. Благодаря этому всегда и держался русский человек. Этих качеств у вас больше, чем у тех, кто устроил это шоу. Они вас боятся и поэтому пользуются грязными административными ресурсами.
– Спасибо за поддержку.
– Игорь Сергеевич, Андрей сможет продолжить лечение за рубежом или, по сути, остается домашний арест, только разросшийся до пределов страны?
– Андрей будет находиться под наблюдением сотрудников ФСИН. Выезжать за границу он не может, поэтому будем искать варианты его лечения здесь, в России.
– Воспринимаю эту ужасную новость как личную беду! Нет слов. Сказка Джанни Родари…
– Спасибо.
– Игорь Сергеевич, держитесь! В этой стране творится абсурд и просвета не видно… Вы планируете обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)? Ведь есть уже положительные решения – в отношении того же Навального.
– Спасибо за поддержку. Будем использовать все варианты для обжалования вынесения приговора, в том числе ЕСПЧ.
– Не сдавайтесь! Есть высшая справедливость. И на карателя вашего найдется управа. Приговор жесток и предвзят. Не все едины перед законом. Это приговор системе правосудия.
– Спасибо.
– Игорь, какие жанры игрового кино вы предпочитаете? Есть ли картины, которые пересматриваете в зависимости от настроения, традиции или других факторов? Есть ли у вас просто любимые фильмы?
– Я неволен выбирать здесь, какие фильмы смотреть. Если говорить о том, что смотрел несколько раз и с удовольствием, это фильмы классики российского и мирового кино.
– Спасибо вам за пример, который вы подаете нам, спасибо за все, что делали для Спасска и Владивостока. Желаю вам, чтобы это поскорее закончилось.
– Спасибо.
– Вы улыбаетесь, это приятно. А мне плакать хочется. Игорь Сергеевич, вы – настоящий мужчина, борец. Не каждому это дано. Очень за вас всех волнуемся. Свободу Пушкареву! Ждем домой!
– Спасибо за поддержку.
– Игорь Сергеевич, насколько мне известно, ваш старший сын Павел – студент, и учится он в российском вузе, более того, не в столичном, а во Владивостоке. Почему, имея все возможности, вы не поспособствовали, чтобы сын получил образование за границей, как это делают практически все высокопоставленные чиновники?
– Когда я был депутатом Законодательного собрания, членом Совета Федерации, главой города, вся моя семья, включая родителей и семьи братьев, жили во Владивостоке и Приморском крае. Дети учились в образовательных учреждениях Владивостока. Старший сын выбрал профессию юриста и учится в ДВФУ, так как я считаю, что это хороший вуз по российским меркам для этой специальности. Что касается учебы за границей, то, когда дети вырастут, они сами выберут, где им учиться.
– Игорь Сергеевич, держись, борись, ты сильный, мы в тебя верим и ждем с победой! Привет из Благовещенска и Амурской области от одноклассников и одноклассниц.
– Спасибо.
– Игорь Сергеевич, вы крещёный? Если да, то какое имя в крещении? О здоровье вашем буду молиться.
– Крещёный, но, к стыду своему, не помню имени, данного мне при крещении.
– Они потеряли последнюю возможность выиграть это сражение и сделали из вас, Игорь Сергеевич, народного героя. Есть люди, которые не поддерживают вас и в какой-то степени рады тому, что вас судят. Но даже они негодуют, услышав приговор. Неужели так все и затихнет и не получится доказать свое право на справедливый приговор?
– Я не считаю себя виновным и все остающиеся у меня силы приложу, чтобы доказать это.
– Уважаемый Игорь Сергеевич, может, нам на общегородской митинг выйти? Общественное мнение тоже ведь что-то значит (я очень на это надеюсь). Если надо, обратитесь к жителям Владивостока, чем сможем, тем поможем.
– Спасибо за поддержку. Мнение жителей Владивостока для меня необходимо и важно, но в моем случае свою невиновность надо доказывать не на улице, а в судебных инстанциях с максимальной открытостью.
– Показательный судебный процесс во всей красе. Нарушения, несоответствие фактических обстоятельств сделанным следствием выводам. Полагаю, государство может экономить до 40 миллиардов рублей в год средств налогоплательщиков, распустив уголовные коллегии, передав полномочия прокуратуре, поскольку ни о какой состязательности речи нет. Жаль.
– Без комментариев.
– Игорь Сергеевич, желаю скорейшего восстановления в качестве свободной личности. Искренне надеюсь, что вы сможете и дальше помогать людям и делать мир лучше.
– Спасибо за поддержку.
– Правосудие… Это понятие давно уже отсутствует в России. Очередное подтверждение этому – заказное уголовное преследование Игоря Пушкарёва. Для суда достаточно прокурорского обвинения, доводы защиты абсолютно не воспринимаются. Мы обоснованно возмущены отношением Запада к России. Но Тереза Мэй с Евросоюзом и США со своими нелепыми бездоказательными обвинениями в адрес России «отдыхают» на фоне процесса над Пушкарёвым. Чем наше государство отличается от них в этом плане?! Ничем, к сожалению.
– Спасибо. Сложно комментировать ваше высказывание, но Россия всегда была сильна верой, и я верю.
– Я в шоке от приговора. Сердюков с Васильевой, которые практически угробили стратегически важную отрасль страны, отмазаны, а тут 15 лет строгого режима со штрафом. За убийство меньше дают.
– Без комментариев.
– Игорь Сергеевич, то, что ваше дело заказное, было понятно с самого начала. Вспомнить хотя бы арест. На правосудие в таком случае надеяться бессмысленно. Генпрокуратуре дано распоряжение, и исполнители, хотя и бестолково, но выполняют приказ. Вопрос в свете недавнего выступления Владимира Путина на расширенной коллегии Генпрокуратуры: «Должны проверяться ситуации с заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса. Это проблема сегодня. И ее надо решать. В ваших руках огромная власть. Употребляйте ее исключительно на пользу стране и государству. И никогда во вред гражданину Российской Федерации». После этого выступления есть надежда, что здравый смысл возобладает и уголовное преследование в отношении вас будет прекращено? Всего вам хорошего, Игорь Сергеевич.
– Как я уже говорил неоднократно, я не виноват и сдаваться не собираюсь. В нашем деле ничего не надо выдумывать. Все свидетели говорят, как было на самом деле (даже тайный свидетель Шварц), и их показания подтверждаются прослушкой телефонных переговоров. Надо просто дать правильную юридическую оценку этим фактам. О чем я и мои защитники твердили на протяжении всего процесса. Как я уже сказал, есть вера, есть надежда, есть правда.
– Не знаю, как там и что, но садики и дороги при Пушкарёве делались, а сейчас тишина. Ушел наш мэр, и никому больше дела нет. Бесхозяйственность – одно слово.
– Без комментариев.
– Игорь Сергеевич, неужели Миклушевский останется безнаказанным? Ведь это из-за него вас держат там.
– Отвечу народной мудростью: Бог не Тимошка, видит немножко.
– Игорь Сергеевич, весь город с вами. Куда ни зайдешь, только это и обсуждают. Все в шоке от такой грязной несправедливости. В голове не укладывается, как жить в таком правосудии по-русски. Оно себя абсолютно дискредитировало, позор. Слов нет. Держитесь, не падайте духом. Семье терпения.
– Спасибо!
– «Дело Пушкарёва» – пример мужества и верности своим принципам. Вы обязательно победите!
– Благодарю.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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