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Губернатор Миклушевский: "У меня есть вопросы к работе администрации Владивостока"

24 Апреля 2017, 13:02 | Владивосток

Работу городских властей с заявками на благоустройство дворов и общественных пространств от жителей Владивостока возьмут на контроль в Приморье, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом Владимир Миклушевский заявил в эфире очередной программы «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим».

Комментируя реализацию в крае приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды, глава региона еще раз акцентировал, принимать решение должны жители городов и поселков края.

«На благоустройство дворов, парков и скверов в этом году выделяется более 470 миллионов рублей, это средства федерального и краевого бюджетов. Ключевое условие программы – это активное участие жителей, именно они должны решать, что и как приводить в порядок в первую очередь. По этому поводу у меня есть вопросы к работе администрации Владивостока. В общероссийский народный фронт поступает достаточно много жалоб от жителей на то, что им отказывают в приеме заявок по формальным признакам. У меня отдельное поручение городским властям – не превращать это в бюрократическую процедуру и активнее работать с людьми. И я буду за этим внимательно следить», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья отметил, поручение председателя Правительства – в духе нашего времени.

«Нужно больше слушать людей и делать то, что они просят, а не то чего хотят чиновники. К сожалению, это частая ошибка власти, когда чиновник почему-то решает, что он лучше знает, как обустроить тот или иной двор. Конечно, решать это должны люди, которые в нем живут. Задача муниципальных администраций – услышать людей и воплотить их желания в жизнь. И мы будет жестко контролировать, чтобы мнение людей действительно было услышано», – отметил Владимир Миклушевский.

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 58 населенных пунктов Приморья. В них проживает большая часть населения края – более 1,6 миллиона человек. В городах и поселках приведут в порядок дворы и наиболее значимые общественные пространства, какие – решать жителям: муниципалитеты должны активно проводить общественные обсуждения поступающих заявок, для того чтобы определиться с набором первоочередных задач.

Отметим, адресные программы должны быть утверждены муниципалитетами до 25 мая. Те заявки, которые не войдут в программу на текущий год, обязательно будут реализованы в последующие – программа рассчитана на пять лет, с 2018 по 2022 годы.

Напомним, «Ответы» – телевизионный проект с губернатором Приморского края, в котором любой желающий может получить ответ на интересующий его вопрос из уст Владимира Миклушевского. На прямой связи со студией – главы городов и районов, руководители ведомств и предприятий, эксперты и общественники.

Новый выпуск передачи «Ответы» вышел в эфир в воскресенье, 23 апреля. Повтор программы можно увидеть в четверг, 27 апреля, в 14.00.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: коммуналка  губернатор  владивосток  муниципалитет  чиновник  жкх  приморский край  правительство  власть  комфортная среда 



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Комментарии

  • Наблюдатель13:30, 24.04.2017#

    Стерва обидчевая

  • Эскобар13:39, 24.04.2017#

    Чинуш надо отправить пешком ходить и на автобусах ездить, пусть прочуствуются и может город почище и поровнее будет. В конец охерели на халявную работу на крузаках гонять.

  • Турыст14:20, 24.04.2017#

    Дайте челу с бусами лопату и отправьте убирать скверы, толку будет больше.

  • Турыст14:22, 24.04.2017#

    "услышать людей и воплотить их желания в жизнь" -видимо вросшие бананы затупили слух до смерти.

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