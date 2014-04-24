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Преступники-мигранты во Владивостоке чаще всего промышляют кражами и грабежами
В минувшем году во Владивостоке произошел заметный рост количества зарегистрированных преступлений, однако в начале 2014 года оперативная обстановка стабилизировалась. Об основных показателях преступности в столице края в своем докладе на заседании городской думы 24 апреля сообщил замначальника УМВД по Владивостоку, полковник Сергей ГУСЕВ.
По словам Гусева, в 2013 году во Владивостоке было зарегистрировано на 15 проц. больше сообщений о совершении преступлений и противоправных деяний. Отмечен рост краж на 9 проц., в том числе краж автотранспорта – на 3,7 проц. а вот грабежей и разбоев стало меньше – на 12 и 18 проц. соответственно.
- В минувшем году возросла нагрузка на органы следствия и дознания. Расследовалось 12251 преступление, что на 17,5 проц. больше, чем в 2012 году, - добавил Сергей Гусев.
Замначальника городского УВД также отметил, что в минувшем году произошел рост на 10,2 проц. количества преступлений, совершенных в общественных местах. Подавляющую массу таких преступлений составляют кражи, грабежи и кражи автотранспорта). Выросло и количество преступлений экономической направленности – их в 2012 году было совершено 501, в том числе 121 – в крупном и особо крупном размере. Больше стало преступлений, связанных с оборотом наркотиков, – полицией зарегистрирован 1901 подобный случай.
В то же время, первый квартал 2014 года характеризуется стабилизацией криминогенной обстановки во Владивостоке. Сергей Гусев отметил устойчивую тенденцию к снижению количества преступлений, связанных с посягательством на чужое имущество (на 30 проц.), а также тяжких и особо тяжких преступлений – их зарегистрировано на 12 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрываемость преступлений пока пусть и остается невысокой, но также растет – за первый квартал 2014 года раскрыто 37 проц. злодеяний.
Один из депутатских вопросов Сергею Гусеву касался статистики преступлений, совершенных мигрантами. По словам замруководителя городской полиции, мигранты совершили всего 1,5 проц. от всех преступлений. Чаще всего эта категория преступников попадалась на кражах и грабежах.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Если мне не подымут зарплату на тыщу рублей то и я займусь кражами и грабежами.