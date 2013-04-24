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Во Владивостоке перекроют автомобильное движение
1 мая в связи с первомайским шествием некоторые улицы Владивостока будут перекрыты для автомобильного движения до окончания праздничных гуляний.
Так, на авто не получится проехать по Алеутской - начиная от пересечения с 1-й Морской и до улицы Семеновская. Частично в районе центра будут также перекрыты улицы Суханова, Океанский проспект, Светланская и Всеволода Сибирцева. В тоннель на Золотой мост въезд на машинах будет также закрыт.
Как сообщили сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Владивостоку, со стороны мыса Чуркин будет временно перекрыта часть улицы Олега Кошевого до пересечения с улицей Бурачка. Улица Калинина остается открыта для проезда за исключением въезда на мост через Золотой Рог и от перекрёстка с Черемуховой до Олега Кошевого.
Объехать перекрытые улицы будет возможно со стороны района Эгершельд – по улице Тигровой на Семеновскую и дальше на Океанский проспект. С противоположной части города объезд будет разрешен по Светланской через Шефнера на кольцо Шилкинской и через Проспект Красоты к Некрасовской.
Начнут первомайское шествие велосипедисты. Их основная точка сбора на улице Суханова, возле памятника Муравьеву-Амурскому. Дополнительно место встречи для велосепедистов будет организовано и на улице Краева. Стартуют велосипедисты с южной стороны Золотого Моста, затем они проедут через Суханова на Светланскую и финишируют на Корабельной Набережной.
Все, кто решил в этот день идти пешком, собираются на стороне мыса Чуркин. Колонны будут формировать вдоль улицы Олега Кошевого. Пешеходы могут попасть к месту сбора по мосту, для этого будут открыты входы через тоннель и со стороны улицы Всеволода Сибирцева.
Напомним, въезд на мост через Золотой Рог в этот день будет закрыт для машин, но прогуляться пешком по нему можно будет до трех часов ночи.
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Интересно, господин губернатор знает, что его подчиненных палкой на этот мост гонят? Так сказать в добровольно-принудительном порядке.