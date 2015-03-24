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Пешеходов в столице Приморья ограждают от автомобилей леерами
Во Владивостоке, на разделительной полосе от съезда с Золотого моста до остановки общественного транспорта «Восточная верфь», для безопасности пешеходов устанавливаются леерные ограждения. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», данные меры принимаются с целью обеспечения безопасности дорожного движения по поручению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.
В настоящее время специалисты МБУ «Содержание городских территорий» монтируют ограждение, а с наступлением положительных температур леера покрасят.
Помимо установки леерных ограждений, для организации и безопасности движения автомобилистов и пешеходов в городе устанавливаются новые и ремонтируются старые дорожные знаки, вводится регулирование перекрестков, устанавливаются и модернизируются светофорные объекты.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, с начала 2015 года в краевом центре было установлено и заменено более 120 дорожных знаков. Работы по обновлению дорожной инфраструктуры проводятся ежедневно во всех районах города.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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