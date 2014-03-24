Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы "бойкотировали" выставку университетов США?
Во Владивостоке в минувшую пятницу, 21 марта, прошла «Выставка университетов США» на которую пришло подозрительно мало людей. Заинтересовавшихся мероприятием студентов, школьников и их родителей буквально можно было пересчитать по пальцам.
Представители приемных комиссий восьми вузов США прибыли во Владивосток с целью предоставить абитуриентам возможность получить «из первых уст» информацию о поступлении в университеты и колледжи Северной Америки.
На «Выставке американских университетов» был представлен самый широкий спектр возможностей американских вузов – от крупных университетов до школ и колледжей, специализирующихся в определенных областях знаний. Среди участников: California State University, Fullerton (Университет штата Калифорния, Фуллертон), Ohio State University (Университет штата Огайо), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), NYU Polytechnic School of Engineering (Политехническая инженерная школа Нью-Йоркского Университета).
Не смотря на присутствие членов приемных комиссий таких именитых вузов, приморцы на выставку не спешили. Хотя и день был выбран удачный – пятница, и время – конец рабочего дня.
Посещаемость на американской выставке не шла ни в какое сравнение с 13-й образовательной выставкой "Обучение за рубежом 2014". Где были представлены языковые центры, школы, колледжи и университеты из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Германии, Испании и Сингапура.
Напомним, та выставка проходила 11 марта, во вторник, в разгар рабочего дня. При этом в тот раз площади отеля Хендай, где проходили обе выставки, были заполнены почти до отказа. Для того, чтобы получить консультацию приходилось ждать своей очереди.
Чем был вызван такой низкий спрос на получение информации об обучении в стране, где можно получить лучшее в мире экономическое образование остается только догадываться.
Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним22:02, 24.03.2014#
Правильно! Нью йоркский Университет на 5 месте по стоимотси образования в США. Цена 1 года обучения - около 42000 долларов. Это только обучение!Плюс проживание ( не менее 1000 долларов в месяц за место в общежитии, питание, страховка. выходит под 70000 долларов в год. правда, местоположение НьюЙоркского университета хорошее - в нижнем Манхэттене. Это частный универ, небольшой. Образование - очень качественное. Котируется у работодателя. Получить работу в США с таким дипломом намного проще, особенно если средний балл высокий. Но -Если просто отучиться в американском вузе, это не дает гарантированную возможность остаться потом в стране. И что - затратив 280000 долларов за степень бакалавра, ( магистерские программы еще дороже!) возвращаться домой во Владивосток?
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
На Украине одного за другим арестовывают бывших гос. чиновников. Проводят обыски, находят миллионы долларов и килограммы золота. Это этих чиновников вы тут все поддерживаете? Если крымских чиновников тряхнуть там тоже миллионы баксов, вот и радуются, что вошли в Россию, что не раскулачат их так называемые бандеровцы. А наши власти такиеже как и они, а ворон ворону. . . сами знаете.