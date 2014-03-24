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Приморцы "бойкотировали" выставку университетов США?

24 Марта 2014, 10:55 | Владивосток

Во Владивостоке в минувшую пятницу, 21 марта, прошла «Выставка университетов США» на которую пришло подозрительно мало людей. Заинтересовавшихся мероприятием студентов, школьников и их родителей буквально можно было пересчитать по пальцам.

Представители приемных комиссий восьми вузов США прибыли во Владивосток с целью предоставить абитуриентам возможность получить «из первых уст» информацию о поступлении в университеты и колледжи Северной Америки. 

На «Выставке американских университетов» был представлен самый широкий спектр возможностей американских вузов – от крупных университетов до школ и колледжей, специализирующихся в определенных областях знаний. Среди участников: California State University, Fullerton (Университет штата Калифорния, Фуллертон), Ohio State University (Университет штата Огайо), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), NYU Polytechnic School of Engineering (Политехническая инженерная школа Нью-Йоркского Университета).

Не смотря на присутствие членов приемных комиссий таких именитых вузов, приморцы на выставку не спешили. Хотя и день был выбран удачный – пятница, и время – конец рабочего дня.

Посещаемость на американской выставке не шла ни в какое сравнение с 13-й образовательной выставкой "Обучение за рубежом 2014". Где были представлены языковые центры, школы, колледжи и университеты из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Германии, Испании и Сингапура.

Напомним, та выставка проходила 11 марта, во вторник, в разгар рабочего дня. При этом в тот раз площади отеля Хендай, где проходили обе выставки, были заполнены почти до отказа. Для того, чтобы получить консультацию приходилось ждать своей очереди.

Чем был вызван такой низкий спрос на получение информации об обучении в стране, где можно получить лучшее в мире экономическое образование остается только догадываться.

Александра ЕЛИЗАРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: США  образование  выставка  обучение 



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Комментарии

  • Псевдоним11:21, 24.03.2014#

    На Украине одного за другим арестовывают бывших гос. чиновников. Проводят обыски, находят миллионы долларов и килограммы золота. Это этих чиновников вы тут все поддерживаете? Если крымских чиновников тряхнуть там тоже миллионы баксов, вот и радуются, что вошли в Россию, что не раскулачат их так называемые бандеровцы. А наши власти такиеже как и они, а ворон ворону. . . сами знаете.

  • Псевдоним11:54, 24.03.2014#

    Достали уже эти шпионы! Когда им уже запретят пропаганду в комментариях к новостям!!!???

  • приморский12:01, 24.03.2014#

    Не было байкота. Русским знания не нужны

  • Р”РёРјРѕРЅ11:27, 24.03.2014#

    Приморцы "бойкотировали" выставку университетов США? Где тут хоть слово про чиновников Крыма или Украины. Заблудился, милай?

  • Псевдоним11:39, 24.03.2014#

    при чем здесь бойкотировали, я думал действительно там демонстрация, а так не о чем новость , может просто не разрекламировали да и все

  • Псевдоним11:47, 24.03.2014#

    Думаю просто многие не знали. Очень печально, что на новостных сайтах города пишут про городские мероприятия уже после того, как они прошли.

  • популизм12:26, 24.03.2014#

    политическая реклама (т. е. агитация и пропаганда) - двигатель политики. да, этот двигатель заправляется деньгами.

  • Псевдоним12:32, 24.03.2014#

    :D

  • MNN13:21, 24.03.2014#

    У них одно из самых дорогих образований.

  • Псевдоним22:02, 24.03.2014#

    Правильно! Нью йоркский Университет на 5 месте по стоимотси образования в США. Цена 1 года обучения - около 42000 долларов. Это только обучение!Плюс проживание ( не менее 1000 долларов в месяц за место в общежитии, питание, страховка. выходит под 70000 долларов в год. правда, местоположение НьюЙоркского университета хорошее - в нижнем Манхэттене. Это частный универ, небольшой. Образование - очень качественное. Котируется у работодателя. Получить работу в США с таким дипломом намного проще, особенно если средний балл высокий. Но -Если просто отучиться в американском вузе, это не дает гарантированную возможность остаться потом в стране. И что - затратив 280000 долларов за степень бакалавра, ( магистерские программы еще дороже!) возвращаться домой во Владивосток?

  • Володя22:04, 24.03.2014#

    Так разрекламировали, что никто и не знал, не было никакого бойкота и не надо сталкивать, поддерживаем санкции против ворья у власти, это не наша власть, кольцо сужается, как бы вы не трепыхались конец прийдёт.

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