Приморцы "бойкотировали" выставку университетов США?

Во Владивостоке в минувшую пятницу, 21 марта, прошла «Выставка университетов США» на которую пришло подозрительно мало людей. Заинтересовавшихся мероприятием студентов, школьников и их родителей буквально можно было пересчитать по пальцам.

Представители приемных комиссий восьми вузов США прибыли во Владивосток с целью предоставить абитуриентам возможность получить «из первых уст» информацию о поступлении в университеты и колледжи Северной Америки.

На «Выставке американских университетов» был представлен самый широкий спектр возможностей американских вузов – от крупных университетов до школ и колледжей, специализирующихся в определенных областях знаний. Среди участников: California State University, Fullerton (Университет штата Калифорния, Фуллертон), Ohio State University (Университет штата Огайо), Savannah College of Art and Design (Колледж искусств и дизайна Саванны), NYU Polytechnic School of Engineering (Политехническая инженерная школа Нью-Йоркского Университета).

Не смотря на присутствие членов приемных комиссий таких именитых вузов, приморцы на выставку не спешили. Хотя и день был выбран удачный – пятница, и время – конец рабочего дня.

Посещаемость на американской выставке не шла ни в какое сравнение с 13-й образовательной выставкой "Обучение за рубежом 2014". Где были представлены языковые центры, школы, колледжи и университеты из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Швейцарии, Германии, Испании и Сингапура.

Напомним, та выставка проходила 11 марта, во вторник, в разгар рабочего дня. При этом в тот раз площади отеля Хендай, где проходили обе выставки, были заполнены почти до отказа. Для того, чтобы получить консультацию приходилось ждать своей очереди.

Чем был вызван такой низкий спрос на получение информации об обучении в стране, где можно получить лучшее в мире экономическое образование остается только догадываться.

