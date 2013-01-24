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Во Владивостоке автомобильное движение по некоторым улицам города завтра будет замедленным
Завтра, 25 января в 12.00 с острова Русский (район кампуса ДВФУ) стартует Всероссийская эстафета передачи огня Универсиады 2013 года, которая состоится в Казани.
Владивостокский этап эстафеты пройдет по автодороге «Бухта Патрокл – мостовой переход через бухту Золотой Рог», по улицам Героев Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Надибаидзе. Окончание эстафеты ожидается в 16.00 в районе строящегося театра оперы и балета (съезд с моста через Золотой Рог).
Для безопасности спортсменов их будут сопровождать патрульные машины ДПС. Как сообщили специалисты Госавтоинспекции, перекрытия движения на этих улицах не будет. Но возможно замедленное движение транспортных средств, двигающихся в центр города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Специалисты администрации города рекомендуют по возможности пользоваться на этот период времени объездными маршрутами через улицы Трудовая, Окатовая, Терешковой, Черёмуховая, Харьковская, Калинина. А если все же маршрут совпадет с движением спортсменов, водителям следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и правила остановки и стоянки транспортных средств. А также уступать дорогу транспортным средствам, двигающимся с включёнными световыми и звуковыми сигналами.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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блин жаль работаю завтра(баба-яга -начальник против), подъехал бы поддержать ребят , вел застоялся.