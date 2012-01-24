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Мэрия Владивостока уповает на суд, евангельская церковь – на закон
По поводу решения администрации Владивостока вернуть из безвозмездного пользования здание на Народном проспекте, 2а, находящееся в пользовании евангельской церкви и церкви адвентистов, все высказались.
Церковь недоумевает, как можно муниципалитету не выполнять закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Глава города планирует разместить в здании городские службы, «вынужденные сейчас за деньги арендовать частные здания».
Позиции сторон ясны, карты переходят судье. Церковь евангельских христиан грозит еще и «попортить» имидж Владивостока перед саммитом АТЭС, апеллируя к евангелистам всего мира. И я бы не ухмылялась на эту угрозу: уж сколько раз бывало, что какая-то там «мелочь» ставила большую палку в колеса..
Вопрос на поверхности. Почему бы церкви евангелистов не выкупить здание, если провести аналогию с предпринимателями, которые в свое время вынуждены были выкупать муниципальные помещения, не одно десятилетие арендуемые ими и обихоженные? Ответа два: первый - здание не выставляется на торги, второй заключается в статье вышеназванного закона. В комментариях к ней написано: «Передача в пользование религиозным организациям культовых зданий с земельными участками, на которых они стоят, и иного имущества религиозного назначения осуществляется безвозмездно». Проблема, видимо, в том, что никто передавать здание не собирается. К тому же закон касается имущества религиозного значения, а можно ли дом по Народному проспекту, 2а отнести к таковым – вопрос, хотя, по словам пресвитера церкви евангельских христиан Александра АГАПОВА, в техпаспорте здания записано «Молитвенный дом». Тем более, что некогда церковь имела свою собственность в городе, построенную на свои деньги. Вот как это объясняет Александр Агапов:
- Здание это было передано горисполкомом в советское время отнюдь не в порыве от внезапной щедрости. Оно было предоставлено в качестве компенсации за переданный муниципалитету дом, купленный на деньги верующих. По советским законам религиозная община не имела права иметь собственную недвижимость. Когда верующие хотели приобрести здание под молитвенный дом, они покупали его и передавали на баланс муниципалитета. А городские власти затем передавали его общине в безвозмездное пользование. Это была обычная практика того времени.
Мэрия в качестве аргументов приводит примеры того, что во Владивостоке уже были возвращены в муниципальную собственность здания, которые занимали, например, церковь кришнаитов или православная часовня. Все не то чтобы обошлось спокойно, но здание на ул. Пихтовой, 33, занимаемое кришнаитами, было возвращено мэрии только через решение суда. Потом, правда, еще год стояло бесхозным…
Ольга ВЛАДИМИРОВА, "Золотой Рог".
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