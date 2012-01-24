Почему опаздывает владивостокская электричка?

Систематические опоздания пригородных электропоездов, участившиеся после рождественских каникул, вызывают немало нареканий у жителей Владивостока. На этот и другие вопросы, касающиеся пригородных пассажирских перевозок, руководители компании «Экспресс Приморья» ответили в ходе пресс-конференции для журналистов.

Как заявил заместитель генерального директора ОАО «Экспресс Приморья» Константин ШЕЛУХИН, с 11 января в расписание движения пригородных электропоездов были внесены изменения, что связано с масштабной реконструкцией железнодорожной инфраструктуры (контактной сети, путей, платформ и т. д.), проводимой в рамках организации интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи. Электропоезда стали прибывать с опозданиями от нескольких минут до получаса. Правда, происходит это не каждый день. И компания-перевозчик просит горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам.

На вопросы «ЗР» о том, планирует ли компания и впредь сокращать число пригородных электропоездов (которых с каждым годом становится все меньше и меньше) и увеличится ли в 2012 году стоимость проезда, Константин Шелухин ответил, что в зимний период число электропоездов традиционно сокращается. В настоящее время в Приморье курсирует 26 пар пригородных электропоездов. Летом их будет больше. «Экспресс Приморья» не ставит перед собой цели постоянно сокращать количество электропоездов или числа вагонов. Что касается стоимости проезда, то пока она остается на прежнем уровне, хотя за прошлый год компания насчитала убытков на 350 млн рублей.

Свою лепту в недополученные доходы внесли безбилетники и вандалы. В 2011 году, по словам начальника пассажирского отдела ОАО «Экспресс Приморья» Евгении ПОЛУШКИНОЙ, в пригородных поездах было выявлено 39 тысяч безбилетных пассажиров. Помимо требования заплатить за проезд с «зайца» взимается 50 рублей штрафа. В результате наших несложных расчетов получается, что только с помощью штрафов компании-перевозчику удалось возместить 1,95 млн рублей недополученных доходов. А вот ущерб от действий вандалов, который, по оценке руководства «Экспресс Приморья», составил порядка 3 млн рублей, к сожалению, компенсировать нечем.

К слову, стать «зайцем» можно и поневоле. Так как электрички ходят довольно редко, у касс образуются огромные очереди. Правда, как заверило руководство компании, в скором времени купить билет на электричку можно будет без проблем. На некоторых перронах (пока в виде эксперимента) появятся кассы-автоматы.

Также в ходе пресс-конференции был поднят вопрос о возрождении городской электрички, которая была торжественно запущена в 2002 году, но просуществовала лишь пару лет из-за отказа администрации Владивостока дотировать убыточные пассажирские перевозки. Электричка ходила между станциями Владивосток и мыс Чуркина с остановками на Военном шоссе (здесь специально для нее была построена платформа) и позволяла за 30 минут и 5 рублей без пересадок и пробок добраться с мыса Чуркина до центра города.

Предполагается, что на городской маршрут поставят один электропоезд, который утром будет доставлять пассажиров с Чуркина до вокзала, а вечером в обратном направлении. При этом цена билета не должна превышать стоимость проезда в автобусах, то есть 15 рублей. Но, по словам Константина Шелухина, открыть маршрут раньше конца мая - июня нереально. По данной ветке пока идет много составов с грузами для строительства объектов саммита АТЭС.

Светлана СМИРНОВА, «Золотой Рог».