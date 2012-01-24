Владивостокцы подключились к голосованию за выбор флага города

Более 100 человек - жителей Владивостока - приняли участие в первые дни голосования по выбору флага Владивостока. Напомним, голосование началось 17 января и продолжится до 29 января. Проходит оно с помощью электронной почты.

С инициативой - разработать и принять флаг Владивостока - к главе города Игорю Пушкарёву обратились представители общественности. На рассмотрение жителей представлено пять проектов флага Владивостока.

Автором эскизов стал профессор кафедры архитектуры и градостроительства ДВФУ, Заслуженный работник культуры, автор флага Приморского края Виктор Обертас. Как прокомментировали специалисты, создание флага (так же, как и герба) - особый вид работы художника, связанный с детальным знанием весьма строгих законов геральдики и витиеватого языка символики, берущего начало в глубине веков.

По предварительным данным, пока среди предложенных вариантов больше всего голосов набрал первый вариант (52%), на втором месте - вариант №2 (17%), на третьем - №5 (14%). На электронную почту приходят также письма от граждан с изложением развернутого мнения по поводу предложенных вариантов. Некоторые жители города предлагают собственные эскизы флага краевой столицы. Как отметили в управлении культуры администрации города, все предложенные идеи будут также рассмотрены на заседании рабочей группы.

Результаты голосования будут учтены в ходе дальнейшей работы над флагом, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"Золотой Рог".