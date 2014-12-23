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Еврейская община Владивостока отпраздновала Хануку

23 Декабря 2014, 17:10 | Владивосток

21 декабря еврейская община Владивостока отпраздновала Хануку. В честь этого события евреи всего мира в декабре зажигаются свечи и ставят на праздничные столы блюда со сладкими пончиками, поют традиционные песни и танцуют. Это один из самых веселых и светлых праздников в году, сообщили деловой газете «Золотой Рог» представители общины.

Поздравляя общину, раввин Шимон Варакин отметил, что Ханука – это день памяти о чуде, которое произошло в 165-ом году до н.э.

- Когда евреи выиграли битву за Иерусалим и вошли в Храм – они нашли там лишь один кувшинчик освященного масла для меноры. Чтобы приготовить новое масло, требовалась целая неделя. Но Господь сотворил чудо – содержимое кувшина, которого обычно хватало лишь на сутки, горело целых восемь дней! В те времена, о которых идет речь, предки современных евреев подвергались тяжелейшим гонениям, им запрещали учить Тору, запрещали соблюдать заповеди, нарушителей безжалостно убивали. Сейчас все иначе. Но и в современном мире свет ханукульных свечей означает очищение, веру в силу Бога и жизнь в соответствие с его законами.  Соблюдайте главную заповедь этого праздника – зажигание меноры. Менора должна стоять в каждом доме, в ее зажигании должны участвовать все члены семьи, даже дети.  И пусть Вам Бог даст успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и счастья в семье. Светлого праздника вам!

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: ханука  семья  новый год  еврейская община  праздники  дети  приморье 



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