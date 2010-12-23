Александр Бабакин, начальник УВД Владивостока: "Милиция должна повернуться лицом к людям"

Александр БАБАКИН почти месяц назад, 26 ноября, утвержден в должности начальника УВД Владивостока. Свое первое интервью он дал «Золотому Рогу».

- Александр Святославович, как вы оцениваете криминальную обстановку во Владивостоке, подводя итоги уходящего года?

- Если остались нераскрытые преступления, то назвать обстановку нормальной было бы, наверно, неправильно. Но итоги этого года лучше, чем предыдущего. В целом преступность снизилась на 19%. В частности, на 29% меньше было разбойных нападений, на 20% - краж имущества, на немного, всего на 4%, но стали меньше угонять автомобили. Снижение преступности отмечено на территории обслуживания всех отделов милиции (ОМ) города. Незначительный рост преступлений на улицах по итогам 11 месяцев 2010 года отмечается только на территории Ленинского района г. Владивостока.

- Это удивительно. Ведь в районе установили камеры видеонаблюдения, или они не помогают?

- Помогают, но город живет и развивается. За этот год было проведено много массовых мероприятий на территории Владивостока, стал больше автомобильный поток. В минувшем году увеличилась так называемая «пьяная» преступность. Ее доля в общей преступности достигла 18%.

- Вы утверждены в должности 26 ноября, но исполняете обязанности начальника УВД Владивостока несколько месяцев, с июля. Какие, на ваш взгляд, проблемы в столице Приморья являются самыми острыми?

- Я их уже назвал. Это «пьяная» преступность, кражи и угоны автотранспорта.

- На что вы намерены обратить внимание в первую очередь?

- На уличную преступность, ограбления, кражи сотовых телефонов. Основной приоритет в нашей работе – это наши люди. Жители Владивостока должны быть спокойны за своих детей, за себя, за своё имущество. Когда каждый человек на улицах нашего города будет чувствовать себя безопасно в любое время суток, можно будет сказать, что мы выполнили свою работу на «отлично».

- Стоит ли ждать кадровых перестановок в Управлении внутренних дел Владивостока в связи с вашим назначением?

- Кадровые перестановки идут уже полтора года. УВД города потеряло за это время довольно много сотрудников. В ходе реорганизации убрали районные управления и сделали отделы милиции, практически в каждом отделе были сокращения. Реорганизация ещё не закончилась и будет продолжаться в следующем году. Я думаю этого и так достаточно, поэтому «махать шашкой» не собираюсь. Наоборот, считаю, что мы должны сохранить дееспособный коллектив, чтобы обеспечить порядок в городе. Конечно, как и в любом коллективе, есть нерадивые сотрудники. Вот от таких будем избавляться. Требования к работе и к личному составу у меня достаточно высокие.

- На ваш взгляд, достаточно ли сотрудников милиции в УВД Владивостока на сегодняшний день?

- Говорить о достаточности или недостаточности с моей стороны было бы неуместно. Но я могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день личный состав способен выполнить поставленные перед нами задачи. В случае необходимости нам помогает УВД края, подтягивая силы со всего Приморья. Пик преступности 2000-х годов пришелся на 2006 год. С этого времени сохраняется устойчивая тенденция к снижению преступности.

- Реформирование МВД уже идет. В следующем 2011 году ещё ожидаются глобальные изменения. Многие знают лишь то, что милицию переименуют в полицию. На ваш взгляд, что реформа принесет сотрудникам органов внутренних дел и гражданам?

- Я думаю, что основная цель реформы состоит в том, что сама система должна повернуться лицом к человеку, встать на его защиту, именно это и предусматривает законопроект. Претензии граждан к милиции возрастают. А чтобы этого не было, необходимо решить ряд глобальных задач - повысить техническую оснащенность органов внутренних дел, привлечь к службе настоящих профессионалов – вырастить их, выучить. С 1 января 2012 года ожидается повышение денежного довольствия, это тоже немаловажный фактор. К тому же необходимо снять с органов охраны правопорядка часть несвойственных им функций. Этого не произойдет в один день, так что ждать каких-то моментальных итогов реформы не стоит.

- Как УВД Владивостока готовится к обеспечению порядка и безопасности во время встречи Нового года и праздничных каникул?

- На территории Владивостока с 18 декабря по 8 января 2011 г. запланировано проведение 73 различных праздничных мероприятий, которые будут проходить как на открытых площадках, так и в зданиях различных учреждений. Главная городская новогодняя елка установлена на площади Борцов за власть Советов, в связи с чем для обеспечения общественного порядка с 6 декабря здесь выставлен круглосуточный парный пост ППСМ УВД по г.Владивостоку и наряд ДПС ГИБДД УВД по г.Владивостоку.

К новогодним елкам, установленным на набережной Спортивной гавани, остановке общественного транспорта «Багратиона», кольце на площади Луговая, у Дома молодежи, на пересечении ул. Окатовая и Вилкова и у к/т «Галактика», приближены наряды Полка ППСМ УВД по г.Владивостоку и организована работа участковых уполномоченных отделов милиции УВД по г.Владивостоку (по территориальности) для поддержания общественного порядка.

Все места проведения праздничных мероприятий, а также 79 школ, где состоятся утренники и вечера для школьников, будут обследованы на предмет противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Для обеспечения общественного порядка будут выставлены наряды милиции.

На территории Владивостока расположено 13 православных храмов, в которых в ночь с 6 на 7 января 2011 г. будут проведены торжественные богослужения, посвященные Рождеству. На данный период для обеспечения общественного порядка будут выставлены усиленные наряды милиции у каждого храма.

Организация обеспечения общественного порядка в г. Владивостоке в период новогодних и рождественских мероприятий находится на особом контроле у руководства УВД по г.Владивостоку.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к горожанам с просьбой не парковать свои автомобили в местах проведения праздничных мероприятий. Не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и в таком состоянии лучше не бродить по улицам, дабы не стать жертвой преступников. Именно подвыпившие граждане в первую очередь и привлекают к себе криминал. Кроме того, преступники предпочитают нападать на пожилых людей. Не стоит в людных местах вытаскивать из карманов пачки денег. Сотрудники внутренних дел конечно же сделают все возможное для обеспечения порядка, но и гражданам надо подумать о своей безопасности и не пренебрегать мерами предосторожности.

- Имена и фамилии ваших сотрудников появляются в СМИ по результатам внутренних расследований и заведенных уголовных дел. А вот фамилии тех, кто исправно несет службу, раскрывает сложные преступления, обеспечивает безопасность горожан, обычно остаются, как говорится, «за кадром». Кого бы вы хотели сегодня со страниц «Золотого Рога» отметить среди личного состава и поблагодарить за службу?

- Огромное спасибо хотел бы сказать всем сотрудникам, кто работает, не жалея своих сил и времени, и достойно исполняет свой служебный долг! Подводя итоги уходящего года, хотелось бы отметить начальника милиции общественной безопасности УВД Владивостока Сергея ГУСЕВА, который лично руководит всеми массовыми мероприятиями, командира полка ППСМ Александра ГОЛОВЕШКИНА, командира полка ДПС Александра МОСКАЛУ, и. о. начальника участковых уполномоченных Ирину ВОЛКОВУ, начальника дежурной смены дежурной части УВД по г. Владивостоку Владимира ХОМЕНКО, дежурного по разбору с доставленными дежурной части УВД Владивостока Сергея ЩЕРБИНУ и многих других.

- Что бы вы хотели пожелать читателям «Золотого Рога» в канун Нового года?

- С Новым годом связаны надежды на лучшее. Хотел бы пожелать всего самого наилучшего! Ветеранам - здоровья. Действующим сотрудникам – профессионального роста. Всем удачи и много-много любви!

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.