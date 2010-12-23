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Во Владивостоке закрыли Год учителя

23 Декабря 2010, 12:25 | Владивосток

Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года учителя. На него были приглашены ветераны педагогического труда, заслуженные учителя и молодые специалисты. От имени главы города педагогов приветствовали заместитель главы администрации Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА и советник главы города Константин МЕЖОНОВ.

Были подведены итоги года. Говорили о реализации в образовательных учреждениях президентской инициативы «Наша новая школа», переходе на отраслевую форму оплаты труда, которая позволила немного увеличить зарплату учителей. Отметили введение в строй новых современных пришкольных стадионов, масштабные капитальные ремонты школ, которые массово проходили в образовательных учреждениях этим летом. В этом году удалось окончательно решить вопрос пожарной безопасности в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Владивостока. Автоматические пожарные сигнализации и тревожные кнопки теперь установлены во всех детских учреждениях.

Начала постепенно решаться острая проблема нехватки молодых кадров в школах города. Все больше выпускников педагогических вузов идут преподавать в образовательные учреждения Владивостока. Специалисты отмечают: такой прирост молодых учителей в школах вызван работой муниципальной целевой программы главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

По распоряжению мэра, молодому специалисту при поступлении на работу в обычную городскую школу помимо заработной платы начисляют единовременную поощрительную выплату в размере 5 тарифных ставок оклада. Она составляет порядка 20 тысяч рублей. Затем в течение трех лет молодым учителям ежемесячно как бонус выдается к заработной плате 50% надбавок к тарифной ставке, что составляет примерно по 4 тысячи рублей.

Программа начала действовать в 2008 году. С того времени и до конца 2009 года на работу в школы Владивостока устроились более 60 молодых учителей. В 2010 году еще порядка 34-х молодых специалистов. А за три года работы программы главы города Игоря Пушкарёва в школы Владивостока пришли работать более 100 молодых педагогов.

Кроме того, для поддержки творческих учителей в городе проводится конкурс «Молодой специалист года». Участвуют в нем работники всех муниципальных образовательных учреждений Владивостока, стаж работы которых не превышает двух лет.

В этом году в конкурсе приняли участие 9 молодых учителей. На церемонии закрытия Года учителя были объявлены имена победителей. Первое место и денежный приз в размере 12 тысяч рублей достались Оксане Семенко - педагогу дополнительного образования «Центра развития творчества детей и юношества Первомайского района г.Владивостока». Второе место и 10 тысяч рублей были вручены Ксении Кабанковой - молодому преподавателю английского языка гимназии №1. На третьем месте - Татьяна Щёголева, учитель истории школы №55. Ей вручили премию в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, туристическая фирма сделала молодым педагогам свой подарок. Все они отправятся в путешествие за границу, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Автор: Александра Усачева
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