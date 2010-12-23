Из-за строек для АТЭС угроза экологической катастрофы во Владивостоке нарастает

На вопрос премьера, когда же все-таки очистится акватория Амурского залива во Владивостоке, ученые замялись, но ответили неуверенно: через 2-15 лет. Позвольте, но ведь очистные города будут готовы в 2014 году, строятся суда-нефтесборщики и главные загрязнители акватории - корабли Тихоокеанского флота большей частью перебрались в бухту Стрелок. Оказалось, угрозу экологи видят в развернувшемся строительстве к саммиту АТЭС 2012 г. О «теневой стороне» строек саммита АТЭС, о которой не принято говорить вслух, но она еще аукнутся нам и нашим детям, рассуждает Заслуженный эколог РФ, доктор наук, член ДВО РАН, профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

- Борис Владимирович, как вы оцениваете экологическую обстановку Владивостока в связи со строительством объектов к саммиту АТЭС в 2012 году?

- Во Владивостоке вся экологическая ситуация - запредельная. Мы не то чтобы находимся в состоянии экологической катастрофы, но ее угроза все время нарастает. Строительство к саммиту уже нанесло огромный непоправимый экологический удар по экосистемам полуострова Муравьева-Амурского и еще нанесет экосистемам острова Русский. Огромный вред уже принесла дорога с Де-Фриза на Седанку. Мосты пока большого вреда не причинили, но все еще впереди.

- Каким же образом строящаяся дорога «посёлок Новый — Де-Фриз – Седанка — Патрокл» нарушает экологию города?

- Так называемый низководный мост «Де-Фриз – Седанка» строится без проведения экологической экспертизы. Ни один из гидробиологов Дальнего Востока не был привлечен к анализу этого проекта. Вместо того, чтобы вбить сваи и провести этот мост по сваям, строители отсыпали огромную насыпь, отделили часть еле-еле снабжающегося водой Угловского залива и поставили под угрозу загнивания весь залив. Они резко сузили зону обмена воды. Поэтому та экологическая работа, которая должна была предшествовать этим инженерным сооружениям, проведена из рук вон плохо, халтурно.

- Пострадали только акватории?

- Трасса Де-Фриз – полуостров Назимова была проведена через самые лучшие леса на полуострове Муравьева-Амурского. Более того, часть дороги бесцеремонно прошла через Ботанический сад, вырубили самые редкие растения. Причем, странным образом, трасса проходит там, где она, в общем-то, и не нужна. Она не улучшит транспортную ситуацию во Владивостоке. Она просто протянута к будущему мосту - и зачем?

- Остров Русский в стратегии определен как рекреационная зона, но на полустрове Саперный идет активное строительство. Строится ДВФУ, там расположена опора моста через пролив Босфор Восточный. Бьет ли это по окружающей среде?

- Да. Строительство шло и продолжает идти с массой нарушений и злоупотреблений. При строительстве на Русском предполагалась аккуратная вырубка только в тех местах, где нужно строить. Но нет! Подчистую выкосили весь лес, уничтожили все памятники природы на полуострове Саперном. Рабочие устроили там буквально побоище! Я участвовал в экспертизе, председателем экспертного совета, который утверждал проект строительства моста. Однако, когда я потребовал инженерно-экологические материалы под строящиеся опоры, мне их не дали - потому что их не было. Без проведения инженерно-экологических исследований начали стройку, извините.

- Совсем недавно на видеоконференции с президентом России Дмитрием Медведевым жителями Владивостока был поднят вопрос об опасности воздействия ТЭЦ-2 на здоровье людей, живущих рядом с ней. Что вы можете сказать по этому волнующему многих вопросу?

- Вопрос о ТЭЦ-2 стоит уже не одно десятилетие. Электростанция расположена в таком месте, где южные ветра летнего цикла переносят весь дым и несут прямо на город. Люди, живущие под самой ТЭЦ, редко ощущают ее воздействие - из-за того, что труба высокая. Но те, кто находятся в факеле разноса, - вот те действительно все это ощущают. В ТЭЦ уголь горит в форсунках в виде пыли. В этой пыли сгорает 70% угля. А 30% «недогоревших» продолжают свое путешествие по атмосфере. Угольная пыль содер-жит множество радиоактивных и химически опасных редкоземельных элементов.

- Перевод на газ изменит ситуацию?

- Безусловно. Во-первых, не будет больше дыма. Из труб будет вырываться просто горячий воздух и углекислый газ, практически полностью сгоревший. Это значительно облегчит ситуацию, так как не будет факела разноса пыли.

- Сейчас идет строительство газопровода Сахалин - Хабаровск – Владивосток. Проблемным участком строительства экологи считают Хасанский район. А в чем конкретно заключается проблема?

- Газопровод в Хасанском районе - это вообще катастрофа. Хасанский район - это лучший рекреационный участок во всей современной России. Это лучшие рекреационные земли. При этом газопровод Хасанскому району просто не нужен. Сами трубы должны пройти через 30 рек, из которых 18 – нерестовые. А это повлечет гибель всех рек, поскольку они пересекут их устье. Водные экосистемы подобных операций над собой не допускают. Погибнет все.

- А ведь в Хасанском районе обитают и наши уникальные леопарды!

- Разумеется, этот трубопровод пройдет через место, где живет наш дальневосточный леопард, особей которого в природе осталось всего тридцать. По популяции будет нанесен смертельный удар. Уйти отсюда леопарды не смогут, другое место они не займут, потому что они исторически к этому месту привязаны. Да никто их и не заставит отсюда уйти. В районе вырубаются леса. После бедствия, которое сейчас творится в Уссурийской тайге, она сможет восстановиться лишь через 800-1000 лет.

- В Санкт–Петербурге прошел Тигриный саммит, объединивший глав тех государств, где обитает этот редкий хищник. Во Владивостоке состоялся его молодежный аналог. В чем плюс таких собраний и становится ли главному герою — тигру — от них лучше?

- Тигр здесь, в общем-то, ни при чем. Он же не знает, что о нем заботятся и что ему должно быть хорошо. Тигр в данном случае - фигура символическая. Эмблема бедственного состояния приморских лесов. Поэтому охранять тигра никто и не собирается. Собираются охранять не тигра, а его места обитания. Экологи пытаются привлечь внимание к бедственному состоянию лесных экосистем. Идет нещадная вырубка лесов даже не тропами, а дорогами. По ним ходят браконьеры, ездят лесовозы. Вот что страшно. Не рубите лес, не вывозите кедр из приморской тайги - и амурский тигр будет цел.

- Но ведь есть подвижки! Недавно удалось получить запрет на вырубку кедра корейского.

- Да. Это была целая история. Кедр вообще-то запрещено вырубать с самого начала. Существовала экологическая программа до 2005 года. Не будучи выполненной до конца, она «скончалась», и сейчас про нее просто все забыли. Теперь в Приморье нет главного экологического документа. И лесорубы пустились во все тяжкие. Чиновники делали что хотели: публично объявляли конкурс на право вырубки кедровых лесов, по-прежнему отдают в частные руки огромные угодья, которые никогда и не должны бы находиться в чьей-то собственности. Так что хорошо, что мы этого запрета добились.