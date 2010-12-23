Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Госавтоинспекция пойдет в школы во время зимних каникул
Инспекторы ГИБДД посетят школы, чтобы напомнить учащимся Правила дорожного движения, проведут с ребятами профилактические беседы, в ходе которых расскажут о безопасном поведении на дорогах, а также подарят новогодние подарки - световозвращающие браслеты, необходимые для лучшей идентификации ребенка на дороге или рядом с ней.
Досье "ПР": на территории Приморского края уровень детской аварийности снижен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%: всего зарегистрировано 425(463) ДТП, в которых 10 юных участников дорожного движения погибли (16 в прошлом году, -37,5%) и 441 (474; - 6,5%) получили травмы. Однако количество аварий с участием детей и подростков остается недопустимо высоким.
Во время школьных каникул и праздников Госавтоинспекция усилит патрулирование возле детских учреждений, лагерей отдыха, катков и мест проведения новогодних елок.
Новости тематики
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
Новости раздела
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
- Во Владивостоке планируют обновить автобусный парк
- Во Владивостоке состоится фестиваль " Владивостокская крепость"
- Подрядчикам во Владивостоке велено не расслабляться
- Хенд-мейд барабашка, кыстыбый и арт на воде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток