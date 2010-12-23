Госавтоинспекция пойдет в школы во время зимних каникул

Инспекторы ГИБДД посетят школы, чтобы напомнить учащимся Правила дорожного движения, проведут с ребятами профилактические беседы, в ходе которых расскажут о безопасном поведении на дорогах, а также подарят новогодние подарки - световозвращающие браслеты, необходимые для лучшей идентификации ребенка на дороге или рядом с ней.

Досье "ПР": на территории Приморского края уровень детской аварийности снижен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2%: всего зарегистрировано 425(463) ДТП, в которых 10 юных участников дорожного движения погибли (16 в прошлом году, -37,5%) и 441 (474; - 6,5%) получили травмы. Однако количество аварий с участием детей и подростков остается недопустимо высоким.

Во время школьных каникул и праздников Госавтоинспекция усилит патрулирование возле детских учреждений, лагерей отдыха, катков и мест проведения новогодних елок.