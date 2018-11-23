У экс-мэра Владивостока нашлись союзники в Конституционном суде

Они также возмущены тем, что происходит в деле Игоря Пушкарёва

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. Темой свежего текста стала сенсационная публикация в газете «Коммерсант»:

«Два представителя Конституционного суда решили защитить честь Конституционного суда России в глазах общественности или всё-таки обратили внимание коллег на абсурдность и незаконность своих решений?

Я имею в виду новую публикацию в газете «Коммерсантъ» «Подсудность влиятельных обвиняемых породила особые мнения членов Конституционного суда».

Мы с вами уже обсуждали, что смена территориальной подсудности дискриминировала судей Приморского края. Но судья Конституционного суда, посмотрел шире на этот вопрос и решил, что таким образом поставлены под сомнение объективность и беспристрастность судей всей страны, кроме Москвы златоглавой)). И по сути, так и получается.

Ну и да, таким решением мой авторитет и степень влияния на общественность превзошли степень влияния осужденных «дома» губернаторов.

Оставляю ссылку для тех, кто ещё не знаком со статьёй.

А мы тем временем продолжаем продолжать».