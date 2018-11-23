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У экс-мэра Владивостока нашлись союзники в Конституционном суде
Они также возмущены тем, что происходит в деле Игоря Пушкарёва
Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в соцсетях. Темой свежего текста стала сенсационная публикация в газете «Коммерсант»:
«Два представителя Конституционного суда решили защитить честь Конституционного суда России в глазах общественности или всё-таки обратили внимание коллег на абсурдность и незаконность своих решений?
Я имею в виду новую публикацию в газете «Коммерсантъ» «Подсудность влиятельных обвиняемых породила особые мнения членов Конституционного суда».
Мы с вами уже обсуждали, что смена территориальной подсудности дискриминировала судей Приморского края. Но судья Конституционного суда, посмотрел шире на этот вопрос и решил, что таким образом поставлены под сомнение объективность и беспристрастность судей всей страны, кроме Москвы златоглавой)). И по сути, так и получается.
Ну и да, таким решением мой авторитет и степень влияния на общественность превзошли степень влияния осужденных «дома» губернаторов.
Оставляю ссылку для тех, кто ещё не знаком со статьёй.
А мы тем временем продолжаем продолжать».
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