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Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя

23 Ноября 2018, 10:38 | Владивосток

«Иностранные туристы язык напополам сломают Муравьёвым-Амурским»

Экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко выразил свое мнение об акции «Великие имена России». В своем посте в соцсетях он высказался относительно того, стоит ли аэропорту Владивостока присваивать чье-то имя.

Странная затея с переименованием аэропортов... Никто не умаляет заслуг Великих и Уважаемых людей, внёсших так или иначе значительный вклад в развитие региона. Но аэропорт?! Я за Владивосток! Международный аэропорт Владивосток! Узнаваемый бренд региона.

Ну раз уж, похоже, новое имя у Аэропорта появится, то пусть будет имени Арсеньева... и по заслугам и, извините, по произношению. Помимо заслуг, к сожалению, нужно думать и о произношении. Международном. Попробуйте вспомнить или хотя бы прочесть подобное название главного аэропорта в Бангкоке;)) Ну там хоть не один аэропорт, поэтому они тренируют многотысячных туристов в запоминании череды согласных букв:) Во Владивостоке вряд ли появится второй аэропорт, также как и вряд ли изменится международный код IATA - VVO, да и иностранных туристов, которые язык напополам сломают Муравьёвым-Амурским (японоведы поймут) - видимо, в разы будет больше наших... но это уже отдельная история.

Владеть Востоком и Помнить Великие Имена! #Владивосток #Аэропорт.

Напомним, что ранее свое мнение по этой теме выразил еще один экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: мэрия  Великие имена России  соцсети  Веркеенко  Пушкарёв  мэр  мнение  сайт  аэропорт 



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