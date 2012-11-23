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Владивостокский хоровод в одностороннем порядке
«Классикой жанра» в нашем случае может считаться обычная двусторонняя улица, движение по которой идет в обоих направлениях. В большинстве городов мира именно такая схема является основной. Одностороннее движение чаще всего организуется на вспомогательных улицах, в межквартальных проездах либо на объездных направлениях. Планировка городов, в особенности «квадратно-гнездовая» старой европейской школы, к типу которой отчасти можно отнести и Владивосток, изначально подразумевала использование улиц для движения в обоих направлениях.
Конечно, на дворе уже далеко не XIX век и сшитый по лекалам того времени костюм сегодня выглядит старомодным. В особенности для продвинутой российской молодежи, которая с помощью iPad и «Яндекс-карт» посчитала, что настало время расстаться с лохмотьями и надеть современный прикид. И вот, два года назад от молодых реформаторов в администрацию Владивостока поступило предложение расширить проезжую часть улицы Алеутской и части Океанского проспекта за счет организации одностороннего движения.
Не уверен, что в мэрии по этому поводу воскликнули «Эврика!», однако тот азарт, с которым власти ухватились за идею, говорит о несомненной тогдашней уверенности в успехе сего начинания. Машины поехали по Океанскому – вверх, по Алеутской – вниз, а по кварталам между ними – причудливыми зигзагами, так как ряд прямых проездов оказался попросту закрыт. Пешеходы тоже получили свою долю кайфа – выход построенного в советское время подземного перехода на пересечении Светланской и Алеутской оказался в буквальном смысле под колесами машин: студенческая мысль открыла проезд в пешеходную зону рядом с музеем Арсеньева.
Раздававшиеся в тот период робкие голоса протеста быстро оказались перекрытыми мощным хором «одобрямса». Односторонняя автокарусель пришлась многим по вкусу – особенно возрадовались поклонники агрессивного стиля вождения с многократными «шашечками» из ряда в ряд. Новая схема предоставила неслыханные возможности для маневра, которых не было при «классике». В отдельную песню превратились повороты автобусов из крайнего правого в крайний левый ряд. А развешанные по квартальным проездам «кирпичи», обозначающие дорогу с односторонним движением, быстро стали источником нетрудовых доходов для патрульных инспекторов ДПС.
При этом пробки, для борьбы с которыми вроде бы и затевалась вся эта карусель, никуда не делись. И Алеутская, и Океанский проспект, и Светланская, сегодня все так же становятся «колом» уже не только в час пик. Более того, закупоренными оказались даже те улицы, движение по которым в прежние времена не вызывало особых затруднений, например, Уборевича или Семеновская и Фонтанная. Причины этого явления лежат на поверхности – попытки превратить городские улицы в подобие автобанов, выразившиеся в закрытии разветвленной сети направлений и сведении разнесенных потоков в одно русло, привели к тому, что транспортные артерии быстро забились всякого рода мусором.
Парковаться на краях проезжей части теперь стали в два, а то и в три ряда, чего при двустороннем движении не наблюдалось. От этого надежды на увеличение пропускной способности дорог за счет их «виртуального» расширения оказались несбыточными, так как сбитому в общий гурт автомобильному стаду закрыли всякую возможность разбежаться по закоулкам.
Если в обычном кухонном дуршлаге заклеить все дырочки, поток воды перестанет из него выходить, и дуршлаг превратится в ковшик. Теперь городская администрация, своими руками заткнувшая все объездные пути, смотрит на этот переполненный ковшик и картинно недоумевает: почему?
На днях ГИБДД установила очередной «кирпич» и закрыла двусторонний проезд на участке улицы 1-я Морская вдоль дома №9. Пополнив, таким образом, список владивостокских улиц с волнообразным профилем движения: от двустороннего участка к одностороннему. Главным новшеством 1-й Морской стало то, что на двусторонней улице здесь появился самый короткий участок «односторонки» – менее 100 метров, с объездным крюком около километра.
Внезапное чередование на одной дороге широких и узких участков с некоторых пор стало одной из особых примет дорожного трафика Владивостока. Разбросанные по всему городу бутылочные горлышки, как водится, затыкаются пробками. Пробки пытаются устранять то закрытием левых поворотов, то разворотом потока на 180 градусов. Однако ничего не помогает. Поэтому интересно, что студенты придумают в следующий раз?
Дмитрий ФОМИЧЕВ, обозреватель газеты «Золотой Рог».
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